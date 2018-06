Proprietà nutrizionali dello zucchero

Per le sue caratteristiche chimiche, lo zucchero granulare bianco da tavola è anche definito "zucchero raffinato". Fornisce 392,0 kcal / 100 g, è interamente costituito da saccarosio o fruttosio, mentre l'acqua risulta pressoché assente. Fibre, vitamine e minerali possono essere identificabili solo in tracce, eccezion fatta per alcuni prodotti noti come "zucchero integrale".

Lo zucchero fa ingrassare?

Lo zucchero è oggetto di molte critiche e controversie. Questo perché, come abbiamo già detto e come ribadiremo, ha un impatto discutibile o addirittura nocivo sull'organismo. Ciò non è determinato solamente dal suo potenziale energetico, ma anche dall'impatto metabolico che comporta. Lo stato di nutrizione, infatti, è direttamente e inversamente correlato all'equilibrio ormonale dell'organismo. Quando si introducono macronutrienti energetici con gli alimenti, dopo l'assorbimento, il sistema endocrino modifica le proporzioni ormonali per ottimizzare l'impiego metabolico di ciò che si è mangiato. Soprattutto il glucosio, ma anche certi amminoacidi e lipidi, in relazione alla quantità assunta – carico glicemico – e alla velocità di perfusione nel sangue – indice glicemico – aumentano la produzione di insulina – insulinemia, misurata con il cosiddetto indice insulinico o insulinemico.

L'insulina è un bioregolatore che svolge funzioni anaboliche e anticataboliche molto importanti. In particolare: aumenta la glicogenosintesi, aumenta la liposintesi, aumenta la proteosintesi, riduce la glicogenolisi, riduce la lipolisi ecc. Ha però la caratteristica di non essere specifica, bersagliando sia il tessuto muscolare, sia quello adiposo. A tal proposito ricordiamo che le fibrocellule muscolari hanno una differente e limitata necessità di stoccaggio; inoltre, nelle persone sedentarie, non hanno nemmeno una spiccata tendenza anabolica – invece superiore negli sportivi. Non bisogna però cadere nell'equivoco comune che sia solo l'insulina a far ingrassare; è indubbio che tale ormone favorisca l'anabolismo del tessuto adiposo, ma il processo di stoccaggio avviene anche in maniera del tutto indipendente e solo in presenza di eccesso di substrato – vedi sotto. Questo significa che la tendenza ad aumentare il deposito di grassi è causata soprattutto dalla compresenza dei due fattori ma, tra i due, quello fondamentale è l'eccesso di substrato.

L'eccesso di substrato, che una volta conclusa la ricostruzione delle riserve e dei tessuti determina la sintesi degli acidi grassi, dei trigliceridi e l'accumulo adiposo, è costituito da un esubero di Acetil-coenzima A – (CH3COSCoA), abbreviato: acetil-CoA. Questa molecola fondamentale deriva dal metabolismo del glucosio, tanto quanto degli acidi grassi e degli amminoacidi; ciò significa che, a conti fatti, è l'eccesso calorico indiscriminato a favorire l'aumento di substrato responsabile dell'accumulo adiposo, non solo di uno o dell'altro macronutriente energetico.

Il fruttosio fa male?

Il saccarosio ha un carico glicemico elevatissimo ed un indice glicemico-insulinico piuttosto alto, superato solo dal glucosio o destrosio e dal maltosio – comunemente non utilizzati nella formulazione dello zucchero semolato da tavola. Il fruttosio invece, entrò prepotentemente sul mercato degli edulcoranti da tavola solo una ventina d'anni fa, per il minor indice glicemico-insulinico rispetto al glucosio ed al saccarosio. Questo non richiede alcun enzima digestivo e pertanto dovrebbe, come il destrosio, scatenare velocemente la produzione di insulina. Tuttavia ciò non avviene poiché esso, per incidere sulla glicemia – o quantità di glucosio nel sangue (mg / dl) – richiede una metabolizzazione da parte del fegato. Proprio in virtù di questa caratteristica, prese il nome di "zucchero per diabetici"; ben presto però, le evidenze cliniche – quasi disastrose – dell'eccesso di fruttosio nei malati di diabete mellito tipo 2 obbligarono la ricerca scientifica a fare maggiore chiarezza sull'impatto metabolico di questo nutriente. In sintesi: se è vero che il fruttosio aumenta lentamente la glicemia e l'insulina, è altrettanto vero che un suo eccesso nel sangue peggiora in maniera indipendente molte complicanze del diabete mellito tipo 2 – ad esempio le lesioni del microcircolo oculare; inoltre, il fegato ha una limitata capacità di metabolizzare il fruttosio e, superato questo potenziale di carico, tutto il rimanente viene convertito in acidi grassi da stoccare in trigliceridi nelle riserve adipose.