Zaini per Ufficio Porta PC 2020: Migliori Modelli

Zaini per l'Ufficio Migliori In moltissimi utilizzano lo zaino per recarsi in ufficio: pratico, capiente e comodo, si rivela particolarmente utile quando ci si trova ad avere molte riunioni. L'attenzione, però, è sempre al benessere della schiena e per questa ragione è necessario scegliere uno zaino per l'ufficio certamente robusto, ma che sia anche concepito per non creare tensione sulle spalle o sui muscoli della schiena. Quali caratteristiche sono da valutare quando si pensa all'acquisto di uno zaino per l'ufficio? Dimensione adeguata alle nostre esigenze

Scomparti

Tasca per il PC

Tasca esterna/retina elastica per la bottiglia

Spallacci imbottiti

Spallacci regolabili

Materiale

Impermeabilità Quindi con un occhio all'estetica, uno alla comodità, ma senza dimenticare il benessere muscolare, vediamo quali sono i modelli di zaino per l'ufficio migliori da utilizzare.

Zaino per l'Ufficio Naturalife Lo zaino per ufficio di Naturalife è l'ideale per chi porta con sé lo zaino sui mezzi pubblici, o magari in trasferta, perché dotato di protezione ladri. Oltre al fatto che la cerniera principale è nascosta, ha una vera e propria serratura a prova di furto e persino una tasca segreta, situata nella zona posteriore, e difficile se non impossibile da raggiungere una volta indossato lo zaino. Al suo interno è dotato di doppia tasca imbottita per pc (max 15.6 pollici) e per eventuale iPad; naturalmente, ci sono anche altre tasche da poter utilizzare per sistemare tutto il necessario per il lavoro. E' provvisto di uscita per le cuffie e di sistema di ricarica tramite USB. Il materiale è impermeabile, idrorepellente e antigraffio. Naturalife Zaino per Laptop Antifurto con Cerniera Nascosta, Zaino Porta PC 15.6 Lucchetto TSA, Porta di Ricarica USB, Grande Capacità di Trasporto e Impermeabile per Scuola, Viaggi d'Affari e Turismo € 39,99 € 45,27 -12% Vedi l'offerta

Zaino per l'Ufficio Sportivo KROSER Uno stile più sportivo, particolarmente adatto a chi si sposta molto, ma anche a chi utilizza mezzi di spostamento green, come bici e monopattino, è senza dubbio quello dello zaino per l'ufficio KROSER. Questo zaino è davvero molto capiente, può infatti ospitare un laptop da 17.3 pollici in uno scomparto imbottito e sono previste tasche anche per iPad e power bank, indispensabile per eventuali ricariche. Lo schienale dello zaino è traspirante e sulla parte bassa è sistemata una tasca segreta nella quale è possibile tenere al sicuro il proprio smartphone. E' dotato di cinghia regolabile anche sul petto e, grazie ad un ulteriore strap lo si può attaccare al manico del trolley. KROSER Zaino Business Porta Pc Zaino Per Laptop da 17,3 Pollici XL Zaino per Computer con Tasche RFID Saferoom con Guscio duro Daypack Idrorepellente Scuola Borsa per Laptop Viaggio/Uomo/Donna-Nero € 41,99 Vedi l'offerta