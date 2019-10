Yogurt Greco: Proprietà Nutrizionali e Cucina

Generalità

Lo yogurt greco – di origine bulgara ma largamente prodotto negli USA – è un alimento ricavato dalla fermentazione lattica del latte, in particolare del lattosio in esso contenuto – glucide disaccaride formato da glucosio + galattosio – ad opera di specifici microorganismi batterici (soprattutto Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus).

Redazione

Lo yogurt greco differisce da quello "normale" per la tipica densità, imputabile a una maggior concentrazione nutrizionale, soprattutto di proteine, e un minor livello di idratazione e di nutrienti idrosolubili – come i minerali, certe vitamine e il sodio.

Questo effetto si ottiene aggiungendo un ulteriore processo di filtrazione ai normalmente applicati anche allo yogurt che tradizionalmente siamo abituati a consumare in Italia; non a caso, in lingua inglese lo yogurt greco (greek yogurt) fa parte dei cosiddetti strained yogurt (yogurt filtrati). Tuttavia va specificato che, nonostante la presenza di un'ulteriore fase di colatura, certi nutrienti idrosolubili vengono trattenuti nella massa di caseine e proteine del siero grazie a deboli legami chimici e attrazioni polari; per questo lo yogurt greco non rimane eccessivamente impoverito da un'ulteriore privazione della componente acquosa.

Non per nulla allo yogurt greco si attribuiscono notevoli caratteristiche nutrizionali – anche se, nonostante la "spinta" commerciale che ha ricevuto negli ultimi anni, non differisce poi tanto dallo yogurt normale. Per comprenderne appieno le proprietà chimiche è comunque bene leggere con attenzione l'etichetta nutrizionale, paragonandola agli altri prodotti sul mercato. Facendo questo apparirà ovvio che lo yogurt greco maggiormente commercializzato è quello magro o low-fat, povero di grassi ma più abbondante in proteine, e quindi meno clorico. Si tratta di prodotto quasi "dietetico" che ha ben poco a che vedere con la sua versione da latte intero. Insomma, esattamente ciò che si osserva nello yogurt normale.

Nella dieta lo yogurt greco assume il ruolo perfetto di sostituto del latte, in particolar modo per gli intolleranti al lattosio. È ottimo come alimento per la prima colazione e per gli spuntini secondari. Trova grande applicazione come fonte proteica ad alto valore biologico nel post allenamento.

In cucina lo yogurt greco viene utilizzato parecchio nella formulazione di ricette fredde, come frozen, gelati, mousse e altri dessert al cucchiaio. Alcuni lo usano in sostituzione alla crema di latte nei sughi dei primi piatti, assieme a spezie e verdure (cetriolo, prezzemolo ecc) nelle salse per le carni (ad esempio la tagliata di manzo) oppure all'interno dell'appareil delle quiche (torte salate) – con risultati discutibili.

Per approfondire: