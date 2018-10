Yoga: cos’è e quali benefici comporta

Lo Yoga agisce su ogni aspetto della persona: fisico, mentale, emozionale, psichico e spirituale. È stato definito dai maestri come "la scienza del giusto vivere" e, come tale, inteso per essere incorporato nella vita quotidiana.

A un livello più pratico, lo Yoga è un mezzo per equilibrare e armonizzare il corpo, la mente e le emozioni, in grado di favorire l'equilibrio e la perfetta coordinazione di tutte le funzioni organiche e di mantenere uno stato di salute ottimale.

Il benessere viene perseguito attraverso la pratica di asana (posizioni), pranayama (controllo del respiro), mudra (controllo dell'energia), bandha (chiusure energetiche), shatkarma (tecniche di purificazione) e meditazione.

Attraverso il respiro e il lavoro sul corpo, lo Yoga coinvolge anche la dimensione mentale ed emozionale, portando integrazione ed armonia tra pensiero, parola ed azione. Proprio grazie alla sua azione equilibrante sui sistemi nervoso ed endocrino, uno dei risvolti più importanti di questa disciplina riguarda la purificazione e il rafforzamento fisico e mentale.

Le asana eliminano i disagi fisici e le tecniche di rilassamento aiutano a ritrovare riposo, pace e serenità. Lo Yoga è quindi un mezzo straordinario per mantenere salute e benessere di corpo e mente.

I principi di base dello Yoga forniscono anche uno strumento concreto per combattere il malessere sociale, fornendo alle persone un mezzo per connettersi con il proprio vero sé. Diventa un aiuto per raggiungere maggiore presenza e consapevolezza e per abbracciare un modo di vivere che coinvolga sia la realtà interiore che quella esteriore. Aumenta la capacità di attenzione e di concentrazione e potenzia vitalità e livelli di energia.