Vitamine: Cosa Sono, Funzioni e Classificazione

Introduzione "Vitamina = ammina della vita": con questo nome lo scienziato polacco Casimir Funk identificò, nel 1912, un nuovo composto organico essenziale alla vita dell'uomo. Di lì a poco furono identificate nuove vitamine, fino ad arrivare alle 13 tuttora conosciute. A partire dagli anni '30, l'uomo iniziò a riprodurre in laboratorio vitamine di origine sintetica, del tutto simili a quelle presenti in natura (a questo proposito, leggi anche: Vitamine fra Passato e Presente). Questa classe di sostanze, indispensabili alla vita, rientra nella categoria dei micronutrienti. Sono infatti necessarie piccolissime quantità di vitamine (nell'ordine dei milligrammi o addirittura dei microgrammi) per soddisfare le richieste biologiche dell'organismo. Tuttavia, sebbene alcune di esse siano prodotte autonomamente dal nostro corpo, la maggior parte delle vitamine dev'essere necessariamente introdotta attraverso l'alimentazione. Le quantità prodotte sono infatti irrisorie e generalmente insufficienti per coprire i reali fabbisogni dell'organismo; le piante, invece, riescono a produrle autonomamente ed è per questo motivo che gli alimenti di origine vegetale rappresentano la risorsa vitaminica più importante per l'uomo. Curiosità Lo sapevi che non tutte le vitamine sono indispensabili per la vita degli animali, poiché alcuni di essi sono in grado di produrle autonomamente? Questo è il caso, ad esempio, della vitamina C che non è essenziale per le mucche. Riordiamo, inoltre, che alcune vitamine - come la vitamina A, la vitamina D, la vitamina PP o niacina e la vitamina B9 o acido folico - derivano da altre sostanze chiamate provitamine. Queste vengono trasformate nella loro forma attiva dall'organismo stesso in seguito alla loro ingestione. Per approfondire: Provitamine: cosa e quali sono