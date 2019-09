Per vitamina D si intende un gruppo di molecole liposolubili e steroidee, veri e propri precursori ormonali (proormonali), che regolano il metabolismo osseo e modulano l'assorbimento intestinale di calcio , ferro , magnesio , fosfati e zinco ; per l'uomo, le molecole affini di maggior rilevanza sono la vitamina D3, nota anche come colecalciferolo, e la vitamina D2, detta ergocalciferolo.

La vitamina D può essere di origine esogena, ovvero introdotta con gli alimenti, o endogena, cioè sintetizzata nella pelle; tuttavia, nel senso stretto del termine, nessuna di queste è biologicamente attiva. Il processo di attivazione richiede una conversione enzimatica, ovvero l'idrossilazione (aggiunta del gruppo -OH), che avviene nel fegato e nei reni. La sintesi endogena, provocata dall'azione dei raggi ultravioletti (UV) di tipo B, è regolata da un meccanismo di feedback negativo che impedisce un eventuale effetto tossico; non bisogna comunque dimenticare che un'eccessiva esposizione solare può aumentare il rischio di cancro alla pelle.

Poiché, in condizioni favorevoli, la sintesi di vitamina D avviene regolarmente, oggi si tende a non considerare più il colecalciferolo come un nutriente ma bensì come un ormone; è anche da tenere in considerazione che sintesi e attività biologica della vitamina D variano in base alle condizioni – caratteristica tipica degli ormoni.

Come anticipato, la vitamina D svolge un ruolo critico nell'omeostasi e nel metabolismo del calcio. Ha un'indiscutibile azione protettiva nella prevenzione del rachitismo e dell'osteomalacia, ed è noto che il mancato raggiungimento del picco di massa ossea in età di sviluppo – per il quale il colecalciferolo risulta necessario – costituisca un fattore di rischio per osteoporosi; tuttavia, altri ipotetici effetti sulla salute rimangono poco chiari. Studi effettuati sul ruolo di un eventuale supplemento di vitamina D in riferimento all'incidenza di mortalità generale non rivela alcuna correlazione interessante; al momento non sono state divulgate raccomandazioni particolari in riferimento all'assunzione di vitamina D a scopo preventivo.

La somma dei metabolismi delle varie molecole di vitamina D – soprattutto vit D2 e vit D3 – determina il livello sierico di 25-idrossicalciferolo o calcidiolo (25-OH-D) e quindi, in seguito alla trasformazione che avviene nei reni, di calcitriolo – la forma attiva di vitamina D. Quest'ultimo circola nel sangue come un ormone e regola la concentrazione di calcio e fosfato promuovendo la normale crescita ossea e il rimodellamento dello scheletro. Il calcitriolo agisce anche sulle funzioni nervose e immunitarie.