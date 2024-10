Fonti alimentari, livelli di assunzione e stato di nutrizione

Fonti alimentari

La vitamina B12 può essere sintetizzata in natura solo da batteri e archae. È presente, seppure in piccolissime quantità, in tutti gli alimenti di origine animale, per l'accumulo delle quantità sintetizzate dai batteri. Il fegato ne è particolarmente ricco.

Gli alimenti vegetali non contengono vitamina B12, salvo nel caso in cui siano stati contaminati da microrganismi. Non si dispone di dati specifici relativi al contenuto di vitamina B12 nella dieta italiana, né relativi allo stato di nutrizione per la vitamina B 12 della popolazione italiana.

Livelli di assunzione raccomandati

Sulla base di studi per la valutazione dello stato di nutrizione per la vitamina B 12 (livelli plasmatici di vitamina, concentrazioni plasmatiche ed urinarie di acido metilmalonico, presenza di anemia macrocitica, tests psichiatrici) si è potuto stabilire un valore di 1µgg/die come valore medio di fabbisogno per l'adulto normale.

Tale fabbisogno aumenta del 20% circa durante la gravidanza e del 50% durante l'allattamento. Considerando la variazione biologica individuale e il margine di sicurezza rappresentato dalla costituzione di una buona riserva corporea, si raccomanda, in accordo con le RDA americane e con i precedenti LARN, una quantità di 2 µg/die per l'adulto.

Nelle donne vegetariane strette in stato di gravidanza e nei neonati carenti si consiglia un supplemento di vitamina B12 . In assenza di studi specifici, i valori raccomandati per i bambini sono basati su quelli degli adulti e proporzionati al dispendio energetico.