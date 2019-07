La vitamina D è un gruppo di secosteroidi liposolubili necessari per l'assorbimento intestinale di minerali quali calcio , magnesio e fosfato, e per molte altre funzioni biologiche.

Nell'uomo, i composti più importanti di questo gruppo sono la vitamina D3 (conosciuta anche come colecalciferolo) e la vitamina D2 (nota come ergocalciferolo) – che tuttavia dovranno essere mutati in calcitriolo (forma ormonale attiva).

La principale sorgente naturale di vitamina D è costituita dalla produzione endogena del colecalciferolo (vit D3) a livello della pelle, partendo dal colesterolo, attraverso una reazione chimica che dipende dall'esposizione alla luce solare (in particolare dall'irradiazione UVB). Tuttavia, il colecalciferolo e l'ergocalciferolo possono essere anche assunti con la dieta e gli integratori, ma solo pochi alimenti possono essere considerati buone fonti di vitamina D (soprattutto pesce, fegato e tuorlo d'uovo; secondariamente, anche certi funghi).

Le raccomandazioni dietetiche per la vitamina D hanno un ampio margine di sicurezza e, generalmente, non tengono in considerazione l'entità dell'esposizione solare, basandosi totalmente sull'intake nutrizionale. Questo perché, in virtù della variabilità legata alle diverse latitudini (si vedano ore di luce e di buio nei paesi nordici), la captazione dei raggi UVB nella popolazione risulta piuttosto variabile; per di più, non dimentichiamo che un'esposizione eccessiva al sole può aumentare il rischio di cancro della pelle.

Sia la vitamina D introdotta con gli alimenti, sia quella prodotta nella pelle, sono biologicamente non attive e richiedono necessariamente l'intervento di un enzima proteico capace di idrossilarle convertendole nella forma biologicamente attiva. Ciò avviene nel fegato e nei reni. Poiché la vitamina D può essere sintetizzata in quantità adeguate dalla maggior parte dei mammiferi sufficientemente esposti alla luce solare, non andrebbe considerata un fattore dietetico essenziale – quindi non dovrebbe nemmeno essere considerata una vitamina. Ha piuttosto le caratteristiche di un pro-ormone, attivabile nell'ormone calcitriolo, che produce i suoi effetti interagendo con un recettore nucleare situato in più cellule di tessuti differenti.

Il colecalciferolo (vit D3) viene convertito in calcifediolo (25-idrossicolecalciferolo), mentre l'ergocalciferolo (vit D2) è trasformato in 25-idrossiergocalciferolo. Questi due metaboliti della vitamina D (chiamati "25-idrossivitamina D" o "25 (OH) D") possono essere misurati nel siero del sangue per determinare il livello totale di vitamina D di una persona. Il calcifediolo viene poi ulteriormente idrossilato dai reni per formare calcitriolo (noto anche come "1,25-diidrossicolecalciferolo"), la forma biologicamente attiva della vitamina D. Il calcitriolo circola come un vero e proprio ormone nel sangue, esercitando un ruolo molto importante nell'omeostasi e nel metabolismo del calcio e del fosfato, regolandone le concentrazioni nel sangue e promuovendo la crescita fisiologica dello scheletro, il rimodellamento osseo e prevenendo la degenerazione con l'età avanzata. Il calcitriolo ha anche altri effetti biologici, tra cui un ruolo sulla crescita cellulare, su varie funzioni neuromuscolari e immunitarie, e sulla riduzione dell'infiammazione.

La scoperta della vitamina D avvenne con la ricerca della sostanza dietetica mancante nei bambini affetti da rachitismo (la forma infantile dell'osteomalacia). Gli integratori di vitamina D vengono pertanto somministrati per trattare o prevenire l'osteomalacia, il rachitismo e l'osteoporosi, ma le evidenze scientifiche a riguardo di altri effetti sulla salute nella popolazione generale sono deboli o nulle. L'effetto dell'integrazione di vitamina D sulla mortalità non è ancora del tutto chiaro, anche se quasi tutti i gruppi di ricerca concordano sul fatto che non esiste alcuna giustificazione nel raccomandarne l'integrazione a scopo preventivo per malattie di vario genere.