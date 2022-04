Vitamina D: A Cosa Serve, Alimenti Ricchi e Quanta Assumerne

L'effetto dell' integrazione di vitamina D sulla mortalità non è ancora del tutto chiaro, anche se quasi tutti i gruppi di ricerca concordano sul fatto che non esiste alcuna giustificazione nel raccomandarne l'integrazione a scopo preventivo per malattie di vario genere.

Questo perché, in virtù della variabilità legata alle diverse latitudini (si vedano ore di luce e di buio nei paesi nordici), la captazione dei raggi UVB nella popolazione risulta piuttosto variabile; per di più, non dimentichiamo che un'esposizione eccessiva al sole può aumentare il rischio di cancro della pelle.

Le raccomandazioni dietetiche per la vitamina D hanno un ampio margine di sicurezza e, generalmente, non tengono in considerazione l'entità dell'esposizione solare, basandosi totalmente sull'intake nutrizionale.

Nell'uomo, i composti più importanti di questo gruppo sono la vitamina D3 (conosciuta anche come colecalciferolo) e la vitamina D2 (nota come ergocalciferolo) – che tuttavia dovranno essere mutati in calcitriolo (forma ormonale attiva).

Per dirla tutta, non dovrebbe nemmeno essere considerata una vitamina. Questa molecola lipidica ha piuttosto le caratteristiche di un pro-ormone , attivabile nell'ormone calcitriolo , che produce i suoi effetti interagendo con un recettore nucleare situato in più cellule di tessuti differenti.

Poiché la vitamina D può essere sintetizzata in quantità adeguate dalla maggior parte dei mammiferi sufficientemente esposti alla luce solare, non andrebbe considerata come un vero e proprio elemento dietetico essenziale.

L'1,25-(OH)2-colecalciferolo stimola la sintesi della CaBP (proteina che trasporta il calcio) nell'organo bersaglio ( enterociti ), intervenendo a livello della trascrizione del DNA intestinale che codifica per la proteina e della RNA polimerasi plasmatica . L'uso dell'actinomicina D e di a-amanitina inibitori rispettivamente della trascrizione e RNA polimerasi confermano questa azione. In questo modo viene sintetizzato nuovo RNA che favorisce la sintesi di CaBP necessaria per favorire l'assorbimento del calcio. È oramai certo che in tale processo è implicato l'AMP-ciclico, il quale aumenta nei tessuti per azione della vitamina D attiva.

Il calciferolo viene assorbito a livello intestinale con le stesse modalità dei lipidi : entra quindi a far parte delle micelle (che si formano per combinazione dei sali biliari con i prodotti derivanti dall'idrolisi dei lipidi), è assorbito per diffusione passiva negli enterociti e successivamente incorporato nei chilomicroni e trasportato in circolo attraverso i vasi linfatici mesenterici.

Un rapporto del "United States Institute of Medicine" afferma: "Gli esiti correlati a cancro, malattie cardiovascolari e ipertensione , diabete e sindrome metabolica , cadute, efficienza immunitaria e malattie autoimmuni , infezioni, funzionamento neuropsicologico e preeclampsia non possono essere collegati in modo affidabile all'assunzione di calcio o di vitamina D e risultano spesso conflittuali".

I benefici dell'integrazione con vitamina D sulla salute sono incerti. Una revisione del 2013 non ha riscontrato alcun effetto dall'integrazione sui tassi di malattia, a parte una decennale diminuzione della mortalità negli anziani. Gli integratori di vitamina D non alterano gli esiti per infarto miocardico , ictus o malattia cerebrovascolare, cancro, fratture ossee o artrosi del ginocchio . Bassi livelli di vitamina D possono derivare da una malattia piuttosto che essere la causa della stessa.

In condizioni normali l'esposizione alla luce solare è sufficiente per soddisfare i bisogni di calciferolo dell'organismo. Tuttavia, soprattutto per sicurezza, in Italia si consigliano i seguenti livelli di assunzione:

In passato, il rachitismo è stato un grave problema di salute pubblica; a Denver (USA), per esempio, dove i raggi ultravioletti sono circa il 20% più forti rispetto al livello del mare alla stessa latitudine, quasi i due terzi di 500 bambini ha avuto una leggera forma di rachitismo verso la fine degli anni '20. Un aumento della proporzione tra proteine ​​animali e vegetali nella dieta americana del XX secolo, accoppiato all'aumento del consumo di latte fortificato in vitamina D, coincise con un drastico calo del numero di casi di rachitismo. Inoltre, negli Stati Uniti e in Canada, il latte fortificato con vitamina D, i supplementi di vitamine infantili e gli integratori vitaminici hanno contribuito a sradicare la maggior parte dei casi di rachitismo per i bambini affetti da malassorbimento specifico dei grassi .

Sebbene rachitismo e osteomalacia siano ormai rari nel Regno Unito, si sono verificati focolai in alcune comunità di immigranti nelle quali le donne con un'esposizione apparentemente adeguata alla luce del giorno indossavano abiti particolarmente coprenti. Una pelle più scura e una ridotta esposizione al sole, di norma, non determinano rachitismo, a meno che la dieta non si discosti dal modello onnivoro occidentale caratterizzato da elevate assunzioni di carne, pesce e uova . Il maggior fattore di rischio dietetico per il rachitismo include l'eliminazione dai cibi animali – come avviene nella dieta vegana .

Il rachitismo, tipico dell'età infantile, è una malattia caratterizzata da una crescita ridotta e ossa lunghe , morbide, deboli e deformate – che si piegano sotto il peso quando i bambini iniziano a camminare . Questa condizione, tipicamente caratterizzata dall'inarcamento dei femori verso l'esterno, può essere causata dalla carenza di calcio e/o fosforo, così come dalla mancanza di vitamina D; oggi è diffusa in gran parte dei paesi a basso reddito come l'Africa, l'Asia o il Medio Oriente, o nelle persone con disturbi genetici come la carenza di pseudovitamina D.

Una dieta carente di vitamina D in combinazione con un'esposizione solare inadeguata provoca osteomalacia nell'adulto e rachitismo nel bambino, che consistono nella rarefazione del tessuto osseo . Nel mondo occidentale, queste condizioni sono oggi molto rare. Tuttavia, per la popolazione anziana la carenza di vitamina D è diventata un problema mondiale e, nei paesi meno sviluppati, rimane comune nei bambini e negli adulti. Il basso contenuto di calcifediolo (25-idrossi-vitamina D) deriva soprattutto da una scarsa esposizione solare. La deficienza comporta una ridotta mineralizzazione ossea e danni allo scheletro che portano alle suddette malattie. Avere una carenza di vitamina D può ridurre l'assorbimento intestinale del calcio fino a captarne solo il 15%. Quando non è carente, un individuo assorbe solitamente tra il 60-80% del calcio alimentare .

Tossicità

Tossicità della vitamina D

I casi di tossicità della vitamina D sono rari e causati dall'integrazione con alte dosi di vitamina D – non dagli alimenti o da un'eccessiva esposizione solare. La soglia per la tossicità della vitamina D non è stata ancora stabilita; tuttavia, secondo alcune ricerche, il livello di assunzione superiore tollerabile (UL) sarebbe di 4.000 IU / giorno per età 9-71 anni (100 μg / giorno); altri approfondimenti invece, concludono che, negli adulti sani, l'assunzione prolungata di 1250 μg / die (50.000 UI) possono produrre tossicità evidente dopo diversi mesi e aumentando i livelli sierici di 25-idrossivitamina D a 150 ng / mL e oltre. Quelli con determinate condizioni mediche, come l'iperparatiroidismo primario, sono molto più sensibili alla vitamina D e sviluppano ipercalcemia in risposta a qualsiasi aumento della vitamina D, mentre l'ipercalcemia materna durante la gravidanza può aumentare la sensibilità a sindromi di ritardo mentale e deformità facciali.

Una revisione pubblicata nel 2015 ha rilevato che sono stati riportati effetti avversi solo a concentrazioni sieriche di 25 (OH) D superiori a 200 nmol / L.

I casi pubblicati di tossicità che implicano ipercalcemia nei quali la dose di vitamina D e dei livelli di 25-idrossi-vitamina D sono noti, comportano tutti un consumo ≥40.000 UI (1.000 μg) al giorno.

Le donne in gravidanza o che allattano dovrebbero consultare il medico prima di assumere un integratore di vitamina D. La "Food and Drug Administration" (FDA) ha consigliato ai produttori di integratori liquidi di vitamina D di inserire un contagocce contrassegnato per 400 unità internazionali (1 UI è l'equivalente biologico di 25 ng di colecalciferolo / ergocalciferolo). Inoltre, per i prodotti destinati ai lattanti, la FDA raccomanda che il contagocce non contenga più di 400 UI. Per i bambini (dalla nascita ai 12 mesi), il limite superiore tollerabile (quantità massima che può essere tollerata senza danni) è fissato a 25 μg / giorno (1.000 UI). Un migliaio di microgrammi al giorno nei bambini produce tossicità entro un mese. Dopo essere stato commissionato dal governo canadese e americano, il il "Institute of Medicine" (IOM) ha aumentato il limite massimo tollerabile (UL) a 2.500 UI al giorno per età 1-3 anni, 3.000 UI al giorno per età 4-8 anni e 4.000 UI al giorno per età compresa tra 9 e 71 anni (comprese le donne in gravidanza o in allattamento).

La concentrazione di calcitriolo è auto-regolata da un ciclo di feedback negativo ed è anche influenzata dall'ormone paratiroideo, dal fattore di crescita dei fibroblasti 23, dalle citochine, dal calcio e dal fosfato.

Segni e sintomi dell’eccesso di vitamina D

L'ipervitaminosi (eccesso di vitamina D) determina un aumentato assorbimento intestinale e riassorbimento osseo del calcio, con conseguente ipercalcemia, facilmente identificabile per l'aumento della minzione e della sete.

Se non trattata, l'ipercalcemia determina un eccesso di depositi di calcio nei tessuti molli e negli organi come i reni, il fegato e il cuore, causando dolore e danni agli organi. A questo si associa la diminuzione del PTH sierico (quantità di paratormone presente nel sangue, vedi: calcio e osteoporosi) e infine perdita dell'omeostasi calcica con conseguenti:

anoressia, nausea, vomito e diarrea

ipercalcemia e ipercalciuria

nefrocalcinosi, cardiocalcinosi e calcificazione dei tessuti molli.

Questi possono essere seguiti da poliuria, polidipsia, debolezza, insonnia, nervosismo, prurito e, infine, insufficienza renale. Inoltre, possono svilupparsi proteinuria, calcoli urinari, azotemia e calcificazione metastatica (specialmente nei reni). Altri sintomi della tossicità della vitamina D comprendono ritardo mentale nei bambini piccoli, crescita e formazione anomala delle ossa, diarrea, irritabilità, perdita di peso e depressione grave.

La tossicità della vitamina D viene trattata interrompendo l'integrazione di vitamina D e limitando l'assunzione di calcio. Il danno renale può essere irreversibile. L'esposizione alla luce solare per lunghi periodi di tempo normalmente non causa tossicità da vitamina D. Le concentrazioni di precursori della vitamina D prodotti nella pelle raggiungono un equilibrio e ogni ulteriore produzione viene degradata.

L'eccessiva assunzione di calciferolo con la dieta è estremamente improbabile, tenuto conto della ridotta quantità di vitamina D negli alimenti; così come non si conoscono casi di ipervitaminosi dovuta ad eccessiva esposizione al sole. È invece possibile intossicazione in seguito a somministrazione di calciferolo a scopo terapeutico.