Ruolo Biologico Ruolo biologico della vitamina C negli animali Come anticipato, la vitamina C è un nutriente essenziale per alcuni animali tra cui anche l'uomo. Il termine generico di vitamina C comprende diversi vitameri che hanno la stessa attività biologica. I sali di ascorbato come l'ascorbato di sodio e l'ascorbato di calcio, utilizzati soprattutto negli integratori alimentari, rilasciano ascorbato (principio attivo) in seguito alla digestione. L'acido ascorbico e l'ascorbato sono entrambi naturalmente presenti nel corpo, poiché le due forme si alternano in base al pH. Le forme ossidate della molecola, come l'acido deidroascorbico, vengono riconvertite in acido ascorbico mediante agenti riducenti. Negli animali, la vitamina C funge da cofattore in molte reazioni enzimatiche che mediano una vasta varietà di funzioni biologiche essenziali, tra cui la guarigione delle ferite e la sintesi di collagene. Nell'uomo, la carenza di vitamina C porta a una sintesi alterata del collagene, contribuendo ai sintomi più gravi dello scorbuto. Un altro ruolo biochimico della vitamina C è di antiossidante (un agente riducente) donando elettroni a varie reazioni enzimatiche e non enzimatiche. In questo modo si converte la vitamina C nel suo stato ossidato, sia come acido semideidroascorbico che come acido deidroascorbico. Questi composti possono essere ripristinati a uno stato ridotto dal glutatione e dai meccanismi enzimatici dipendenti dal NADPH. Per approfondire: Sintesi di Vitamina C Ruolo biologico della vitamina C nelle piante Nelle piante, la vitamina C è un substrato per l'ascorbato perossidasi. Questo enzima utilizza l'ascorbato per neutralizzare il perossido di idrogeno in eccesso (H2O2) convertendolo in acqua (H2O) e ossigeno.

Salute Vitamina C e salute Le prove scientifiche più recenti non supportano l'uso di vitamina C per la prevenzione del raffreddore comune; vi sono, tuttavia, alcuni indizi che suggeriscono che "l'uso regolare dell'acido ascorbico possa ridurne la durata". Non è chiaro se l'integrazione di vitamina C influisca sul rischio di cancro, malattie cardiovascolari o demenza. Può essere assunta per via orale o per iniezione. Reazioni avverse della somministrazione di vitamina C La vitamina C è generalmente ben tollerata. Elevate dosi possono causare disagio gastrointestinale, mal di testa, disturbi del sonno e arrossamento della pelle. Le dosi normali sono sicure durante la gravidanza. La "United States Institute of Medicine" raccomanda di non assumere grandi dosi. Per approfondire: Vitamina C e Tumori

Carenza Carenza di vitamina C e scorbuto Lo scorbuto è la malattia derivante da carenza di vitamina C. Senza quest'ultima, il collagene prodotto dall'organismo è troppo instabile per svolgere la sua funzione e molti altri enzimi del corpo non possono funzionare. Lo scorbuto è caratterizzato da macchie cutanee e sanguinamento, gengive "spugnose", crescita dei capelli "a cavatappi" e scarsa guarigione delle ferite. Le lesioni cutanee sono più abbondanti su cosce e gambe; compaiono anche: pallore, depressione e scarso livello di attività motoria generale. Nello scorbuto avanzato si manifestano ferite suppuranti, perdita di denti, anomalie ossee e, infine, morte. Il corpo umano può immagazzinare solo una certa quantità di vitamina C e quindi, se non vengono consumati nuovi rifornimenti, i depositi del corpo si esauriscono. In passato furono condotti numerosi studi sullo scorbuto, indotto sperimentalmente. Una parte di questi avvenne su obiettori di coscienza, durante la seconda guerra mondiale in Gran Bretagna, un'altra su prigionieri dello stato dello Iowa (USA), tra la fine degli anni '60 e gli anni '80. I secondi svilupparono i primi segni di scorbuto circa quattro settimane dopo l'inizio della dieta priva di vitamina C, mentre nel precedente studio britannico erano necessari da sei a otto mesi, probabilmente grazie al precarico con 70 mg / die per sei settimane prima che fosse somministrata la dieta pro-scorbutica. In entrambi gli studi si notavano livelli ematici di acido ascorbico troppo bassi per essere misurati accuratamente. Entrambi riportarono che tutti i sintomi evidenti possono essere invertiti con l'integrazione di soli 10 mg / die.

Tossicità Tossicità della vitamina C Troppa vitamina C nella dieta non viene assorbita e livelli eccessi nel sangue sono rapidamente escreti nelle urine, quindi presenta una tossicità acuta notevolmente bassa. Più di 2-3 g possono causare indigestione, in particolare se assunti a stomaco vuoto. Tuttavia, l'assunzione di vitamina C sotto forma di ascorbato di sodio e ascorbato di calcio può ridurre al minimo questo effetto. Altri sintomi riportati per dosi elevate di vitamina C comprendono: nausea, crampi addominali e diarrea. Questi effetti sono attribuiti all'azione osmotica della vitamina C non assorbita attraverso l'intestino. In teoria, un'elevata assunzione di vitamina C può causare assorbimento eccessivo di ferro. Un riassunto delle revisioni inerenti al supplemento di vitamina C nei soggetti sani non ha evidenziato questo problema ma non ha nemmeno testato questa possibilità sulle persone con emocromatosi ereditaria. Il rischio che l'eccesso di vitamina C possa favorire i calcoli renali è controverso. I rapporti sulla formazione di litiasi renale associata a un'eccessiva assunzione di acido ascorbico sono infatti limitati ai soli soggetti con malattia renale preesistente. I dati provenienti da studi epidemiologici non supportano un'associazione tra l'assunzione eccessiva di acido ascorbico e la formazione di calcoli renali in individui apparentemente sani, sebbene un ampio studio pluriennale abbia riportato un aumento quasi due volte superiore rispetto alla norma.

Fabbisogno Fabbisogno di vitamina C Diverse agenzie nazionali hanno stabilito raccomandazioni diverse sull'assunzione di vitamina C per gli adulti: 40 mg / die: India National Institute of Nutrition, Hyderabad;

45 mg / die o 300 mg / settimana: World Health Organization;

80 mg / die: European Commission Council on nutrition labeling;

90 mg / die (maschi) e 75 mg / die (femmine): Health Canada 2007;

90 mg / die (maschi) e 75 mg / die (femmine): United States National Academy of Sciences;

100 mg / die: Japan National Institute of Health and Nutrition;

110 mg / die (maschi) e 95 mg / die (femmine): European Food Safety Authority. L'EFSA (European Food Safety Authority) ha formulato raccomandazioni più elevate per gli adulti e anche per i bambini: 20 mg / die da 1 a 3 anni;

30 mg / die per da 4 a 6 anni;

45 mg / die da 7 a 10 anni;

70 mg / die da 11 a 14 anni;

100 mg / die per i maschi di 15-17 anni;

90 mg / die per le femmine di 15-17 anni;

per la gravidanza 100 mg / die;

per l'allattamento 155 mg / die. L'India, d'altra parte, ha fissato raccomandazioni molto più basse: 40 mg / die per da 1 anno in poi;

60 mg / die per la gravidanza;

80 mg / die per l'allattamento. Chiaramente, non c'è consenso tra i paesi. I fumatori di sigarette e le persone esposte al fumo passivo hanno livelli plasmatici di vitamina C più bassi rispetto ai non fumatori. Si pensa che l'inalazione di fumo possa provocare danni ossidativi, esaurendo questa vitamina. L'Institute of Medicine statunitense ha stimato che i fumatori hanno bisogno di 35 mg / die in più di vitamina C rispetto ai non fumatori, ma non ha formalmente stabilito un RDA più elevato per i fumatori. Una meta-analisi ha mostrato una relazione inversa tra l'assunzione di vitamina C e il cancro ai polmoni, sebbene abbia concluso che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questa considerazione. Nel 2000, l'Institute of Medicine de U.S. National Academy of Sciences ha fissato un Tolerable upper intake level (UL) per gli adulti di 2000 mg / die. Tale quantità è stata scelta perché studi sull'uomo avevano riportato diarrea e altri disturbi gastrointestinali a dosi > 3000 mg / die. Questo è il livello degli effetti avversi più basso osservato (LOAEL), il che significa che altri effetti avversi sono stati osservati a dosi più elevate. La European Food Safety Authority (EFSA) ha riesaminato la questione nel 2006 e ha concluso che non ci sono prove sufficienti per stabilire una UL per la vitamina C. Il Japan National Institute of Health and Nutrition ha esaminato lo stesso problema nel 2010 e ha tratto la stessa conclusione. Per approfondire: Megadosi di vitamina C