La vitamina B6 è contenuta in alimenti soprattutto animali ( carni , prodotti della pesca , frattaglie ecc) ma anche vegetali (cereali interi non lavorati, legumi , semi oleosi ecc). La carenza è piuttosto rara , associata ad altre avitaminosi o ipovitaminosi , e il potenziale tossico molto debole.

A livello intestinale il gruppo 5-fosfato di ciascuna forma di vitamina B6 viene idrolizzato da fosfatasi specifiche, successivamente la vitamina viene assorbita per diffusione passiva ; nel citosol delle cellule epiteliali intestinali la vitamina viene nuovamente fosforilata e qui trattenuta fino alla trasformazione in piridossina fosfato. Alcuni fattori quali i trattamenti tecnologici, il potere adsorbente della fibra alimentare e la presenza di analoghi della vitamina B6 (idrossi-piridossina o piridossina glicosilata) ne possono limitare la biodisponibilità .

La maggior parte della vitamina è depositata nel fegato e successivamente trasportata dal plasma ai tessuti in forma defosforilata. Il piridossale in eccesso viene convertito a 4-cido piridossico ed eliminato con le urine .

La vitamina B6 viene trasportata dal plasma , legata all' albumina e dai globuli rossi , legata all' emoglobina .

Il piridossal fosfato serve come coenzima di molti enzimi coinvolti nel metabolismo degli aminoacidi ; il legame del piridossal fosfato con gli apoenzimi avviene mediante la formazione di una base di Schiff tra il C chetonico del coenzima e il gruppo e-aminico di un residuo di lisina dell'apoenzima.

Specialmente negli alimenti di origine vegetale la vitamina B6 si trova legata a proteine o a composti non proteici ( glicosidi ) che la rendono indisponibile , pertanto è fornita in maggior biodisponibilità dagli alimenti di origine animale .

La razione consigliata dipende dalla quantità di proteine ingerite, i LARN raccomandano per l'adulto 1,5 mg / 100 g di proteine alimentari / die . Per la gestante e la nutrice si prevede un aumento rispettivamente del 20 % e del 30 %.

