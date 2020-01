In Italia, considerando la qualità dell'alimentazione seppur con le sue variabilità territoriali, il fabbisogno giornaliero di vitamina A viene sempre garantito e attualmente non si registrano casi di carenza.

Si consiglia l'assunzione di almeno 1.000 UI (unità internazionali) al giorno (die) di retinolo ed equivalenti per l'individuo sedentario , mentre per lo sportivo, durante la gestazione e l' allattamento è opportuno aumentare queste dosi.

Il retinolo viene assunto regolarmente con gli alimenti e proviene soprattutto da fonti nutrizionali di origine animale; può essere tuttavia sintetizzato a livello intestinale partendo dal β carotene ( beta-carotene ), un precursore / provitamina di origine prevalentemente vegetale ( colorante giallo-arancio), appartenente al vasto gruppo dei carotenoidi (oltre 600 tipi). Questo processo avviene grazie ad un enzima che, per ogni molecola di β carotene presa in elaborazione, ricava due unità di vitamina A.

La vitamina A (vit A) è una vitamina liposolubile – che si diluisce in acidi grassi – di origine sia vegetale che animale, largamente presente negli alimenti , dotata di numerose funzioni biologiche e raramente carente nella dieta; l'eccesso può essere nocivo ed avere complicanze anche gravi, soprattutto per il feto della donna incinta.

Chimica

Cenni di chimica della vitamina A

Il retinolo è una vitamina liposolubile. Si tratta di un alcol superiore, che si trova in natura prevalentemente in forma esterificata, la cui struttura fu scoperta da Karrer nel 1931. È costituito da un anello β-iononico e da una catena laterale contenente una serie di doppi legami coniugati. Le forme biologicamente attive della vitamina A sono:

Retinolo

Retinaldeide

Acido retinoico.

Il retinolo come tale si trova negli alimenti di origine animale, mentre in quelli di origine vegetale si trovano i carotenoidi suoi precursori.

I carotenoidi attualmente identificati sono circa 600, quelli con attività provitaminica sono: α-, β-, γ-carotene e β-criptoxantina.

Altri carotenoidi presenti nella dieta, ma senza attività provitaminica, sono: licopene, zeaxantina, luteina e cantaxantina.

A livello della mucosa intestinale la maggior parte dei caroteni è trasformata, per azione di una 15,15'-carotene-diossigenasi, in retinaldeide, che può essere poi ridotta a retinolo. Teoricamente da ogni molecola di β-carotene se ne possono formare due di retinolo, in pratica non ne viene assorbita più di 1/3 e meno della metà è utilizzata, per cui da un μg di β-carotene avremo 0,167 μg di retinolo (1/6).