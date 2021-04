Vaccino - Vaccinazione

Cos'è un Vaccino

L'immunità di un soggetto nei confronti di un agente patogeno può essere indotta artificialmente mediante immunizzazione attiva (vaccinazione). La vaccinazione prevede la somministrazione, per via parenterale (cioè con un'iniezione) o per via orale, di una preparazione antigenica che può essere rappresentata dal microrganismo (batterio, virus) verso cui si vuole protezione, da sue frazioni immunogene (ovvero proteine che provocano una risposta di difesa da parte del soggetto) o da sue tossine (come, per esempio, nella vaccinazione contro il tetano).

Vaccino: A Cosa Serve?

La vaccinazione (o immunizzazione) è un mezzo con il quale è possibile prevenire una grave malattia attraverso una precedente esposizione all'agente infettivo opportunamente trattato - così da renderlo innocuo - o ad una serie di componenti dello stesso. In altre parole, questa pratica fornisce al sistema immunitario l'occasione per acquisire l'esperienza necessaria ad evocare una risposta protettiva contro un determinato microrganismo patogeno, con rischi minimi per la salute e per la vita stesso dell'individuo.

Una volta iniettato, il vaccino viene intercettato dal sistema immunitario e determina una memoria immunologica. Nel caso in cui il soggetto vaccinato venga successivamente a contatto con l'agente patogeno, le cellule deputate alla difesa lo riconoscono, lo neutralizzano ed evitano l'infezione o la malattia. La vaccinazione, quindi, insegna al sistema immunitario a difendersi rispetto ad un microrganismo infettivo che non ha mai visto prima, senza però subirne i danni.