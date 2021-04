Selezione del Vaccino per Cani e Gatti

Selezione del Vaccino

La selezione dei vaccini ottimali da utilizzare nel cane e nel gatto è complessa. Sono reperibili molti prodotti per la maggior parte degli agenti infettivi, ma studi di efficacia che comparino i diversi vaccini non sono generalmente disponibili. Per di più, non tutti i vaccini per la stessa malattia sono paragonabili.

I vaccini sono un tema di discussione continua su riviste e negli incontri di aggiornamento che costituiscono un'eccellente fonte di informazioni.

Non è necessario che ad ogni cane e ad ogni gatto vengano somministrati tutti i vaccini disponibili. Bisogna tener presente che essi non sono innocui e privi di difetti, vanno utilizzati solo quando necessario e si devono prendere in considerazione i tipi e la via di somministrazione per la malattia in questione.