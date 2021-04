Vaccinazione del Cane

Anche note come vaccini obbligatori per il cane , le vaccinazioni che sarebbe consigliato eseguire nei cani sono per le seguenti malattie:

In cuccioli di età superiore alle 12 settimane ed in cani adulti di cui non si conosce la storia vaccinale, si eseguono due vaccinazioni contro Cimurro, Parvovirus e Adenovirus a distanza di 21 giorni, con, infine, un richiamo all'anno.

Vaccinazioni Opzionali

Altri Vaccini nel Cane: Quali sono e Da Cosa proteggono?

Altri vaccini che si possono utilizzare in cani che vivono in aree dove la malattia per cui si vaccina è endemica (ovvero diffusa) sono rappresentati dalle vaccinazioni contro Leptospirosi, Leishmaniosi, infezione da Coronavirus e Rabbia.

Leptospirosi e Vaccino

La Leptospirosi è una malattia batterica causata da diverse leptospire, tra cui Leptospira canicola e Leptospira icterohemorrhagiae.

I cani a rischio di contrarre la Leptospirosi sono generalmente soggetti che possono entrare in contatto con cani infetti e/o con ratti portatori, in quanto la malattia si trasmette per morsi, accoppiamenti, o per ingestione di animali serbatoio (ratto), acqua e cibo contaminati.

Questi cani dovrebbero ricevere due vaccinazioni, partendo dai 3 mesi d'età, e fatte a distanza di 3 settimane l'una dall'altra.

Successivamente si consigliano richiami semestrali (ogni 6 mesi).

Da ricordare che tutti i tipi di leptospire che colpiscono i mammiferi sono potenziali patogeni anche per l'essere umano (zoonosi), per cui bisogna prendere le giuste precauzioni.

Leishmaniosi e Vaccino

La Leishmaniosi è una malattia diffusa nei paesi Mediterranei, causata dal parassita Leishmania infantum.

Il parassita si trasmette da un cane infetto a un cane non infetto attraverso le punture di flebotomo (un tipo di moscerino detto pappatacio).

Non tutti i cani infettati mostrano segni d'infezione; tuttavia, ove ciò si verifichi (ossia in presenza di febbre, perdita di pelo e di peso, infiammazioni cutanee), l'infezione attiva può essere mortale.

I cani infetti svolgono un ruolo determinante nella trasmissione accidentale del parassita agli esseri umani (rara ma pur sempre possibile).

La vaccinazione non offre una protezione assoluta; rappresenta, quindi, un'eventuale misura complementare all'utilizzo dei tradizionali mezzi preventivi (come spray, collari ed altri repellenti esterni che hanno l'obiettivo di evitare la puntura del flebotomo o pappatacio responsabile della trasmissione della leishmaniosi).

Coronavirus e Vaccino

Il Coronavirus provoca una blanda malattia virale gastro-intestinale, spesso solo nei cuccioli, per cui alcuni autori ritengono che la vaccinazione non sia indicata nei cani adulti.

Rabbia e Vaccino

La Rabbia è una malattia virale letale che colpisce quasi tutti i mammiferi (compreso l'essere umano) provocata da un Lyssavirus.

In Italia, la vaccinazione contro questo virus è obbligatoria solo nelle zone a rischio e dettata da ordinanze locali.

Il vaccino anti-rabbico si esegue generalmente quando il cane ha 3-4 mesi; dopodiché, serve un richiamo annuale.