Tigna del Gatto

La dermatofitosi felina si riscontra soprattutto nei gatti di giovane età, specie se immunologicamente debilitati, che vivono a stretto contatto tra di loro e in condizioni igieniche scarse. La tigna è segnalata maggiormente in gatti con patologie immunosoppressive (es. FIV), in ampie popolazioni di randagi, nelle razze a pelo lungo e negli animali con possibilità di uscire all'esterno. Anche la temperatura è un fattore di rischio da considerare: la tigna è più comune nei luoghi caldi ed umidi. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la malattia si riscontra prevalentemente nelle regioni a clima tropicale e subtropicale. I fattori che possono favorire lo sviluppo della dermatofitosi felina comprendono anche malnutrizione , infezioni concomitanti, presenza di parassiti cutanei e toelettature eccessive o troppo frequenti.

La trasmissione della tigna si può verificare anche tramite materiale contaminato da un animale infetto, come coperte, cucce, strumenti per la toelettatura e trasportini. Le spore dei miceti sono molto resistenti e possono causare infezione per diversi mesi dopo la loro produzione. Spesso, il gatto può comportarsi da semplice vettore meccanico di questi elementi: questo significa che non presenta un'infezione attiva e non presenta lesioni cutanee visibili, ma contribuisce a diffondere la malattia. L'uomo s'infetta tramite contatto diretto con il gatto portatore o attraverso le spore disseminate nell'ambiente: le zone più colpite sono il viso e le braccia, ma, talvolta, l'infezione si diffonde anche ad altre regioni corporee.

Quando un gatto presenta delle chiazze senza pelo, non è detto che sia affetto da tigna. L'esposizione all'agente causale non significa, infatti, che automaticamente si instauri la dermatofitosi: di norma, il sistema immunitario riesce ad evitare l'infezione, la quale si manifesta prevalentemente negli animali debilitati e nei cuccioli nei quali le difese non sono ancora ben sviluppate. In ogni caso, è importante un controllo dal veterinario di qualsiasi gatto con lesioni cutanee visibili , per evitare complicazioni nell'animale, come la possibilità di incorrere in altre infezioni. La diagnosi precoce consente, inoltre, di instaurare subito la terapia e di ridurre la possibilità di contagio nei confronti di persone ed altri animali.

Trattamento e Prevenzione

Se l'esito della visita veterinaria è positivo, è possibile instaurare subito la terapia specifica per la tigna. La durata della terapia varia da settimane a mesi.

Innanzitutto, il gatto infetto va subito isolato da altri animali (dopo la diagnosi di tigna, dovrebbe permanere possibilmente in un ambiente facile da pulire e decontaminare).

La terapia della dermatofitosi felina prevede l'impiego di un fungicida per via orale (come itraconazolo e griseofulvina), prescritto dal veterinario, per un periodo di almeno sei settimane. L'approccio sistemico è da associare a trattamenti locali (lozioni, shampoo o schiume a base di solfuro di calce, enilconazolo o miconazolo), da applicare indicativamente due volte alla settimana. Quest'ultima opzione rende necessaria la tosatura dell'animale, in quanto le spore adese ai peli del gatto, se non vengono rimosse, potrebbero inquinare l'ambiente e contagiare persone o animali.

Dopo circa 4 settimane, prima di sospendere il trattamento, è indispensabile eseguire un esame colturale di controllo: se questo risulta positivo, è necessario proseguire la terapia al fine di eradicare completamente l'infezione. La guarigione è stabilita dopo 2-3 colture micotiche negative consecutive, effettuate a distanza di 1-2 settimane.

Altro fattore da considerare è il controllo dell'ambiente in cui soggiorna l'animale affetto da tigna durante il trattamento. In particolare, è raccomandabile pulire quotidianamente con aspirapolveri e lavare gli ambienti frequentati dal gatto con candeggina diluita in acqua secondo il rapporto 1:10, lasciandola a contatto con le superfici per almeno 10 minuti prima di risciacquare. Questa soluzione può essere utilizzata anche per pulire in modo accurato le attrezzature e gli oggetti potenzialmente contaminati (trasportini, cucce, tappetini e spazzole).

Le superfici non lavabili possono essere trattate con prodotti antifungini spray specifici; ciò che non può essere decontaminato, invece, andrebbe eliminato. Inoltre, se il locale è dotato di aria condizionata, è consigliabile disinfettare le bocchette d'aerazione e cambiare i filtri presenti nell'ambiente.

Al momento, non è disponibile un vaccino in grado di proteggere efficacemente contro lo sviluppo di una dermatofitosi felina. Per quanto riguarda la prevenzione, l'unico modo per evitare la tigna del gatto è quello di evitare che l'animale entri in contatto con altri gatti che ne sono colpiti.