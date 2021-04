Rabbia: Sintomi, Vaccino, Cure, Prevenzione

All'incubazione segue poi una fase prodromica in cui possono verificarsi sintomi generici , non necessariamente neurologici, quali:

La vaccinazione post-contagio (vaccinoterapia) si fa in individui che siano stati morsi da animali sospetti, o con rabbia conclamata, eseguendo - dopo aver pulito e disinfettato la zona dove è avvenuto il morso - una somministrazione di siero immune (gammaglobuline anti Rabbia) più il vaccino nei giorni 0 (ovvero il giorno del contagio), tre, sette, quattordici e trenta. Questa "vaccinoterapia" risulta essere molto utile in quanto, nella rabbia, l'immunità artificiale (protezione) del soggetto può essere stimolata efficacemente nel corso del periodo d'incubazione della malattia.

Il modo più efficace e sicuro per evitare di contrarre la Rabbia è la vaccinazione . Per quanto concerne l'uomo, si possono eseguire due tipologie di vaccinazione: una post-contagio e una pre-contagio.

Vaccinazione di Cani e Gatti

Nell'animale colpito da Rabbia non si esegue nessuna "vaccinoterapia" post-contagio, in quanto è vietato qualsiasi trattamento in grado di modificare o alterare l'evoluzione della malattia trasmessa al momento dell'aggressione. In questo caso, il Regolamento di Polizia Veterinaria dice che:

cani e gatti morsi da un animale sospetto devono essere tenuti in osservazione (presso il canile municipale o, sotto la responsabilità del proprietario, presso il domicilio) per sei mesi, mentre l'animale morsicatore sospetto, deve essere catturato e tenuto in osservazione per 10 giorni. Nel caso che, dopo le opportune verifiche, risultino affetti da rabbia conclamata, si esegue l'abbattimento (salvo alcune deroghe presenti nel Regolamento).

Vaccinazione Preventiva

Tenuto conto che la vaccinazione nell'uomo si esegue solo in casi particolari, per la scarsa diffusibilità della malattia nel nostro territorio, la prevenzione del "ciclo urbano" si esegue tramite il controllo degli animali domestici.

Questo controllo si attua attraverso la lotta al randagismo e la vaccinazione dei cani, obbligatoria in alcune regioni italiane (come Friuli, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano), o di cani, gatti e furetti che, pur vivendo in altre regioni, si dovessero recare, per motivi turistici o di lavoro dei proprietari, nelle regioni sopra menzionate.

Vale la pena ricordare infine che, cani e gatti che si rechino in un paese estero, devono essere vaccinati obbligatoriamente prima di lasciare il territorio nazionale, cosa che potranno fare solo dopo avvenuta verifica del titolo anticorpale (protettivo) adeguato (se richiesto dal Paese ospite). Inoltre, per gli animali che si debbano recare nel Regno Unito, c'è obbligo, almeno 6 mesi prima dell'ingresso nell'isola, della vaccinazione contro la Rabbia.