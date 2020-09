Pulci, Pidocchi e Zecche

Pulci

Cosa sono le Pulci?

Shutterstock

Le pulci sono insetti succhiatori di sangue, che durante la loro evoluzione si sono adattati alla vita parassitaria.

Le pulci del cane e del gatto sono quasi sempre del genere Ctenocephalydes spp., possono vivere dai 6 agli 8 mesi ed hanno un ciclo rappresentato da una fase di vita libera ed una fase di vita parassitaria vera e propria. Si possono riscontrare nell'animale di solito per circa 5 ore al giorno, a causa della presenza di escrementi simili a granelli di sabbia.

Sull'animale, le pulci maschio e femmina si accoppiano e la femmina deposita le uova, queste cadono sul terreno e vanno ad accumularsi principalmente dove l'animale passa più tempo. Una volta che sono cadute, le uova si schiudono e liberano le larve, che vivono a terra e trovano un ottimo terreno di coltura in tappeti e moquette; dopo qualche tempo, le larve mutano in pupe, poi in pulci adulte che per qualche giorno possono rimanere a digiuno, prima di saltare sull'animale per nutrirsi del sangue.

Pulci: Sintomi e Disturbi

Quando sono presenti pulci, l'animale tende ad essere nervoso, si morde e si gratta; inoltre, la saliva della pulce può dare allergia.

Le pulci possono arrecare danno all'animale per azione diretta, cioè determinando prurito con gravi conseguenze, fino alla difficoltà di alimentarsi, oppure mediante reazione allergica.

La dermatite allergica da pulci è una delle principali malattie allergiche riscontrate in cani e gatti. Come anticipato, è dovuta al fatto che alcuni animali risultano allergici alla saliva delle pulci. La saliva contiene una sostanza aptenica che sembra collegarsi con il collageno della pelle e formare un complesso antigenico. I linfociti timo-dipendenti si sensibilizzano e in seguito ad un successivo contatto sviluppano una reazione allergica da ipersensibilità ritardata. Questa reazione va a danneggiare delle cellule della pelle che emettono lisozimi ed altre sostanze che inducono i sintomi clinici del prurito e dell'eritema.

Quando una pulce morde un soggetto allergico, questi sviluppa un prurito importante soprattutto a livello dei fianchi, della regione lombare e sacrale e dell'interno coscia.

L'animale spesso perde il pelo in queste regioni e sviluppa delle infezioni cutanee anche molto gravi. Infine, le pulci possono essere un veicolo per possibili batteri o parassiti secondari.