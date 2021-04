Malattie della Pelle negli Animali: la Dermatofitosi

La dermatofitosi è un' infezione fungina superficiale che colpisce le strutture cutanee cheratinizzate - come le unghie (onicomicosi), i peli e lo strato corneo di diversi animali - come cani, gatti, conigli, bovini, cavalli.

Trattamento

Come si Cura la Dermatofitosi?

Il successo della terapia dipende dalla rapida formulazione della diagnosi e dal tempestivo inizio del trattamento con farmaci adeguati. La guarigione spontanea è rara, a volte può essere autolimitante, ma può richedere diversi mesi dipendendo dall'ospite e dal suo sistema immunitario. È comunque sempre preferibile trattare i pazienti sia per il rischio zoonosico, sia per diminuire la carica ambientale ed accelerare la guarigione dell'animale. La terapia sistemica, più che quella topica, è la più frequentemente effettuata negli animali. In animali con pelo lungo, per diminuire e prevenire la carica sporigena ambientale, si consiglia inoltre di eseguire la tricotomia e lo shampoo con imidazolici.

Ad ogni modo, è importante seguire sempre tutte le indicazioni fornite dal veterinario.