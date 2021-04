Cause e Modalità di Trasmissione Agente patogeno La malattia di Lyme è causata da una spirocheta, chiamata Borrelia burgdorferi. Questo batterio è patogeno per il cane e per altri animali, compreso l'uomo.

In Europa, l'infezione può essere trasmessa anche da altre specie e genotipi di Borrelia, come la B. afzeli e la B. garinii, la cui patogenicità per il cane è ancora oggetto di discussione.

Gli ospiti naturali della Borrelia sono piccoli roditori selvatici, che costituiscono i serbatoi principali dell'infezione; il cane rappresenta, come l'uomo, un ospite occasionale. Vettore In Italia, la malattia di Lyme è veicolata principalmente dalle zecche Ixodes ricinus, che trovano il loro habitat naturale principalmente nei boschi e negli ambienti rurali.

Questi artropodi trasmettono il patogeno responsabile della malattia (Borrelia burgdorferi) al cane durante il morso necessario per compiere il loro pasto di sangue. In seguito, i batteri penetrati nella cute dell'ospite vengono veicolati ai linfonodi regionali e disseminati in tutto l'organismo. Distribuzione La malattia di Lyme nel cane è stata descritta in alcune zone degli Stati Uniti e dell'Europa Centrale, ma è presente anche in diverse regioni del nostro Paese. In Italia, l'habitat a maggiore rischio corrisponde a quello delle zecche Ixodes ricinus, ossia margini dei boschi, radure e cespugli con alta umidità.

Sintomi Sintomi Malattia di Lyme nel Cane La borreliosi è una malattia multi-sistemica che si presenta nel cane con una grande variabilità.

Di solito, la prima manifestazione è un rash cutaneo transitorio, che si sviluppa intorno alla sede del morso infettante. Riportato anche nell'uomo, questo segno è purtroppo difficile da rilevare nel cane.

Dopo un periodo d'incubazione piuttosto lungo (entro due-cinque mesi), possono comparire: Febbre alta (a volte, intermittente);

Dolori muscolari;

Zoppia (uno o più arti coinvolti);

Calo dell'appetito;

Ingrossamento dei linfonodi periferici;

Letargia;

Stanchezza;

Malessere generalizzato. Nel tempo, il cane manifesta dolori articolari e, spesso, si può osservare un gonfiore bilaterale a livello di carpo, gomito, tarso e ginocchio. Caratteristicamente, la zoppia si risolve in modo spontaneo dopo 3-4 giorni, quindi ricompare ogni 2-4 settimane, per almeno 2-3 volte.

Nel cane, i problemi muscolari e le infiammazioni delle articolazioni possono complicarsi in poliartrite, segno piuttosto tipico della malattia di Lyme.

Se non trattata, la borreliosi può coinvolgere anche il fegato ed i reni, oltre a provocare disturbi neurologici e cardiaci, anche con gravi sequele croniche. Occorre segnalare che i cani possono essere infettati, ma non sempre sviluppano segni evidenti oppure manifestano sintomi del tutto aspecifici, cioè non indicativi di una particolare malattia.

Diagnosi La diagnosi della malattia di Lyme si basa sulla combinazione di anamnesi (valutazione della possibile esposizione del cane a zecche nei mesi precedenti la comparsa dei sintomi), riscontro di manifestazioni tipiche ed esecuzione di test sierologici (metodo ELISA e Western Immunoblot), da cui può emergere la positività dell'animale rispetto l'infezione.

Gli anticorpi anti-Borrelia burgdorferi compaiono dopo 4-6 settimane dal morso infettante e possono persistere per anni, sia negli animali guariti spontaneamente, sia in quelli sottoposti a terapia antibiotica.

Non sono riportate alterazioni ematologiche o ematochimiche indicative della malattia di Lyme nel cane, ma il liquido articolare e le urine possono mostrare segni di infiammazione. In seguito al danno glomerulare, può manifestarsi proteinuria.

Trattamento Shutterstock Se identificata e trattata precocemente, la malattia di Lyme ha generalmente una buona prognosi. Durante la fase acuta, la terapia della borreliosi prevede la somministrazione di antibiotici (come doxiciclina, amoxicillina ed azitromicina) per almeno tre settimane. Il veterinario può indicare, inoltre, trattamenti specifici (es. antinfiammatori non steroidei) per favorire la completa scomparsa della sintomi.