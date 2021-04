La filaria è una malattia molto temuta: in assenza di trattamenti tempestivi, infatti, compromette la salute di cuore e polmoni dell'animale al punto causarne la morte per gravi difficoltà respiratorie .

La filariosi cardiopolmonare , ormai nominata più sinteticamente filaria , è una malattia nota per colpire i cani , ma che in realtà può interessare anche i gatti .

Cause

Filaria: Qual è la Causa?

A provocare la filaria è un parassita che compie parte del suo ciclo vitale prima all'interno di un ospite intermedio (in genere, un insetto come la zanzara),il quale agisce anche da vettore biologico, e poi in un ospite definitivo (un animale come il cane o il gatto).

Il parassita in questione è Dirofilaria immitis, la cui classificazione scientifica è:

Phylum : Nematodi;

: Nematodi; Ordine : Spirurida;

: Spirurida; Superfamiglia : Filarioidea;

: Filarioidea; Famiglia : Onchocercidae;

: Onchocercidae; Genere : Dirofilaria.

A giustificare il comportamento di Dirofilaria immitis è il fatto che il suo ciclo vitale comprende una serie di fasi che si esplicano prima nell'ospite intermedio e poi in quello definitivo.