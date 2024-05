Cos’è la Filaria o Filariosi e quali sono i rischi per l'uomo?

In realtà, però, questa visione è limitata, in quanto trascura numerosi aspetti di questa condizione.

In natura, esistono diverse decine di specie di Dirofilaria ; di interesse per l'essere umano, tuttavia, se ne segnalano due: Dirofilaria immitis e Dirofilaria repens .

Filaria e filariosi sono i termini usati in ambito medico e veterinario per identificare una malattia parassitaria dovuta a vermi nematodi larvipari del genere Dirofilaria.

Il parassita responsabile, Dirofilaria repens, può infettare vari animali , tra cui il cane , il gatto , il lupo , il coyote , la volpe , il leone marino , il topo muschiato e anche l' essere umano . Come nel caso della filariosi cardiopolmonare, alcuni ospiti favoriscono meglio di altri la maturazione dell'agente parassitario infettante: l'essere umano, per esempio, è un ospite atipico per Dirofilaria repens, ragion per cui quest'ultimo molto spesso non matura mai fino alla forma adulta.

Il cane è l'animale che soffre maggiormente per la filaria, questo perché, al suo interno, il parassita trova una condizione ideale per svilupparsi e accrescersi ; si pensi che, in un cane, possono rinversi diverse centinaia di vermi , mentre in un gatto solo poche unità (da 1 a 4).

Più esattamente, a livello polmonare, le forme adulte del parassita (che sono vermi) causano stenosi delle arterie polmonari , fenomeno che, a sua volta, comporta una condizione nota come ipertensione polmonare ; l' ipertensione polmonare sovraccarica di lavoro il cuore . Sempre a livello polmonare, la presenza dei vermi determina la fibrosi dei tessuti circondano i polmoni . A livello cardiaco, invece, la filaria reca danno alle valvole cardiache ; il danneggiamento di queste ne compromette anche la funzione, ragion per cui il cuore fatica ulteriormente a espletare la propria attività. Nel tempo, complice l'ipertensione polmonare e il danno valvolare, il cuore del cane smette di funzionare correttamente e sviluppa una condizione conosciuta come insufficienza cardiaca congestizia .

Prendendo come esempio il cane , che rappresenta l'ospite definitivo naturale per eccellenza di Dirofilaria immitis, la filariosi cardiopolmonare si caratterizza, dapprima, per l' infiammazione dei tessuti cardiaci e polmonari , e, poi, per fenomeni cicatriziali che pregiudicano la funzione di cuore, arterie polmonari e polmoni.

La filariosi cardiopolmonare è nota soprattutto per colpire i cani ; in realtà, però, questa temuta malattia può riguardare anche altri animali, tra cui, per esempio, il gatto domestico , il furetto , il coyote , lo sciacallo , il lupo , l' orso , la foca e il leone marino .

Per convenzione, si considerano come inizio del ciclo la puntura della zanzara ai danni di un ospite definitivo infetto e l'introduzione da parte dell' insetto nel suo apparato digerente delle microfilarie ; rappresentanti il primo stadio larvale di entrambe le Dirofilarie (stadio L1), le microfilarie circolano nei vasi sanguigni più superficiali dell'ospite , così che sia più semplice per la zanzara acquisirle quando punge l'ospite e si nutre del suo sangue .

Per quanto riguarda invece le infezioni da Dirofilaria repens, queste in genere colpiscono i tessuti sottocutanei di cuoio capelluto , braccia , gambe , palpebre e torace ; come riporta ancora una volta il CDC, però, occasionalmente si sono osservate lesioni in tessuti insoliti , come il seno , l' epididimo (zona genitale maschile), il funicolo spermatico (zona genitale maschile), i polmoni e l' area sottocongiuntivale .

Secondo quanto riportato dal CDC (Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie), la morte di Dirofilaria immitis a livello polmonare (sede in cui va a localizzarsi quando infetta un ospite definitivo) può causare dei fenomeni embolici , che si traducono in infarti polmonari ; questo accade perché i frammenti del parassita in decomposizione (dopo la morte naturale) sono di dimensioni tali da ostruire i piccoli vasi polmonari . Un fenomeno simile si osserva anche nei cani, quando si induce la morte dei vermi adulti tramite la terapia farmacologica, e nei gatti, quando sopraggiunge la morte naturale dei parassiti.

La letteratura scientifica riporta la possibilità di infezione da Dirofilaria immitis o da Dirofilaria repens anche per l'essere umano; in altre parole, Dirofilaria immitis e Dirofilaria repens possono infettare l'essere umano .

In un ospite atipico come per esempio il gatto, invece, la condizione potrebbe risultare asintomatica fino alla morte del parassita, fenomeno che, avendo sede a livello dei piccoli vasi polmonari, potrebbe causare pericolosi fenomeni embolici (morendo, il parassita si divide in piccoli frammenti, i quali, finche l'organismo non li ha riassorbiti, possono ostruire i vasi polmonari).

In un ospite come il cane, dove il parassita può crescere e maturare massivamente fino alla forma adulta, la filariosi polmonare si manifesta principalmente con sintomi quali:

Come si cura?

Il trattamento della filaria dipende dal tipo di malattia (se cardiopolmonare o sottocutanea) e dall'ospite.

Per alcuni ospiti, non esiste alcuna terapia farmacologica approvata, tanto che, per esempio, nel gatto affetto da filariosi cardiopolmonare, è frequente un approccio di sorveglianza e controllo, in attesa della morte naturale del parassita (i cui sviluppi sono anch'essi da tenere sotto controllo).

Per altri ospiti, invece, le terapie farmacologiche approvate non mancano; l'esempio più emblematico è il cane affetto da filariosi cardiopolmonare.

Come si cura la filaria nel cane?

Nel cane, il trattamento della filariosi cardiopolmonare prevede una serie di cure farmacologiche, dai molteplici obiettivi:

Uccidere i vermi adulti che infestano cuore e arterie polmonari;

che infestano cuore e arterie polmonari; Eliminare le microfilarie ;

; Eliminare un batterio, Wolbachia, che popola tipicamente i vermi adulti di Dirofilaria immitis e che sembra supportare il parassita nella sua azione infestante.

Questa cura non è esente da rischi: i frammenti dei vermi generatisi a seguito della loro uccisione possono determinare pericolosi fenomeni tromboembolici a livello polmonare, che possono anche causare la morte dell'animale.

Per ridurre al minimo questo rischio, durante il riassorbimento dei frammenti del parassita (processo che ha luogo nei vasi polmonari), bisogna tenere l'animale a riposo, evitando anche situazioni che potrebbero agitarlo.

Il riassorbimento dei vermi uccisi può richiedere diverse settimane; in quest'arco di tempo, il padrone deve prestare massima attenzione a come sta il cane: una tosse lieve e che si mantiene tale è accettabile; una tosse grave o che tende a peggiorare, invece, è da riferire subito al veterinario.

Se la filariosi cardiopolmonare non è severa e se il cane non è anziano, il trattamento anti-filaria può avere successo. Tuttavia, è doveroso segnalare che i danni causati dal parassita sono irreversibili, ragion per cui la salute del cuore, delle arterie polmonari e dei polmoni rimangono comunque compromesse. Non a caso, i cane reduci dalla filaria devono seguire cure farmacologiche a base di diuretici, beta-bloccanti e/o ACE-inibitori per il resto della vita, per supportare la salute dell'apparato cardiopolmonare.

Alla luce della pericolosità della filaria e dei rischi correlati alla terapia, la prevenzione rimane la migliore strategia contro la filariosi cardiopolmonare del cane; essa consiste in una chemioprofilassi che ripulisce l'organismo dalle larve infettanti L3, le quali non sono ancora pericolose per l'organismo.

