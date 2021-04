I sintomi clinici, solitamente riscontrati in gatti parassitati dalla Filaria, sono di tipo respiratorio, come tosse e/o dispnea ( difficoltà a respirare ).

Trattamento e Prevenzione

Il trattamento preventivo, per evitare che il gatto sviluppi gli adulti della Filaria, solitamente non è necessario, in quanto:

La carica parassitaria in questa specie è bassa;

Il felino non rappresenta un ospite significativo per la trasmissione del parassita ad altri animali;

Le microfilarie (L3) che potrebbero raggiungere la maturità sessuale sono in numero ridotto;

Esiste una buona possibilità che, un gatto ammalato, possa raggiungere spontaneamente una guarigione, dovuta alla breve durata della vita del parassita.

Nonostante ciò, è possibile che si verifichino casi di decessi dovuti all'infestazione da Filaria nel gatto.

Per tale motivo, in Italia, sono disponibili prodotti da impiegare per la prevenzione della filariosi cardiopolmonare del gatto, come l'Ivermectina sotto forma di compresse (CARDOTEK-30 FX®), la Selamectina in spot on (STONGHOLD), la Milbemicina in compresse (MILBEMAX®GATTI).

Questi prodotti, sono somministrati con le stesse cadenze tempistiche di quelli elencati per la prevenzione della Filaria nel cane.