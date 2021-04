Filaria nel Cane: Trattamento

A provocare la filaria è un parassita denominato Dirofilaria immitis, il quale compie parte del suo ciclo vitale prima in un ospite intermedio (le zanzare ), il quale agisce anche da vettore biologico , e poi in un ospite definitivo (un animale come il cane o il gatto).

La filariosi cardiopolmonare , ormai nominata più sinteticamente filaria , è una malattia nota per colpire i cani, ma che in realtà può interessare anche i gatti.

La trasmissione del parassita è possibile nei mesi dell'anno caratterizzati dalla presenza delle zanzare. Se fino a qualche anno fa questi insetti comparivano ad Aprile circa e scomparivano a Novembre , oggi, per effetto dell'innalzamento medio delle temperature, le cose sono leggermente cambiate, specie in alcune aree geografiche: già ai primi di Marzo si possono vedere le prime zanzare, mentre le ultime sono presenti ancora a Dicembre .

Questa terapia microfilaricida non è una vaccinazione , bensì un trattamento sull'ospite infestato (il cane) contro le forme larvali L3 e L4 della filaria, per evitare che queste diventino adulte e provochino la malattia.

Per evitare che il cane si ammali di filaria, un metodo sicuro ed efficace è trattare costantemente l'animale con delle sostanze che non permettano lo sviluppo del parassita adulto .

Trattamento della Filaria

Terapia per il Cane Ammalato di Filaria

Come affermato nell'articolo correlato presente qui (filaria o filariosi), la filariosi cardiopolmonare è una malattia subdola, in quanto si manifesta clinicamente molto tempo dopo la penetrazione del parassita nel nostro animale.

A tale scopo, è bene eseguire in cani che non abbiano mai stati oggetto di una profilassi preventiva (misure adottate per impedire la malattia), o in cani che si sospetta siano stati "scoperti" (non protetti) per un certo tempo (ovvero per i quali non si è seguita correttamente la somministrazione dei farmaci nei tempi indicati), un test per la ricerca degli antigeni (sostanze del parassita) della filaria.

Molto semplice e per niente invasivo o doloroso per il cane, questo test diagnostico si esegue dal veterinario per poche decine di euro.

Qualora l'esito del suddetto test sia positivo (quindi in presenza di diagnosi di filariosi cardiopolmonare), il veterinario provvederà a valutare lo stato di salute del cane e, se sussistono le condizioni, pianificherà la cosiddetta terapia adulticida, un trattamento, farmacologico e/o chirurgico a seconda dei casi, che permette di uccidere i parassiti adulti insediati nel cuore e nelle arterie polmonari.

Si ricorda che è estremamente importante la precocità con cui si diagnostica la filaria nell'animale. Dalla classe sintomatica a cui risulta appartenere il cane ammalato (si veda a tal proposito quanto riportato qui) dipenderà l'impostazione di una terapia adeguata e, soprattutto, la prognosi (previsione di guarigione).

A esempio, per un cane appartenente alla classe 1 (meno grave) la guarigione è un'ipotesi più che concreta; per un cane di classe 4 (più grave), invece, nonostante anche il ricorso alla chirurgia, le speranze di guarire e sopravvivere alla filaria sono davvero esigue.