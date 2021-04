Fabbisogni Energetici e Nutrizionali del Cane

Il cane, come del resto l'organismo umano, non utilizza tutta l'energia contenuta negli alimenti; parte di questa viene infatti perduta attraverso le feci, le urine ed i processi metabolici di digestione, assorbimento e trasformazione dei nutrienti.

In veterinaria, il valore energetico di un alimento viene per questo più correttamente espresso in energia metabolizzabile (EM), derivata dalla sottrazione dell'energia perduta a quella grezza dell'alimento.

Seppur sia evidente l'oggettiva impossibilità di nutrire il proprio cane con i numeri, le formule ed i dati sui fabbisogni nutrizionali dell'animale possono dirci se lo stiamo alimentando correttamente. Inoltre, possono tornare utili quando vogliamo fare dei raffronti sui diversi tipi di mangime, valutando se una marca sia ad esempio più energetica rispetto ad altre.

Fabbisogno Energetico Nutriente Coefficiente digeribilità

nell'uomo Fattore di

Atwater Coefficiente

digeribilità

petfood Fattore di

Atwater

modificato Carboidrati 96% 4 kcal/g 85% 3,5 kcal/g Proteine 91% 4 kcal/g 80% 3,5 kcal/g Lipidi 96% 9 kcal/g 90% 8,5 kcal/g Fabbisogni energetici giornalieri del cane a seconda del momento fisiologico (kcal EM/d) Fase post-svezzamento Fabbisogni adulto x 2 40% del peso adulto Fabbisogni adulto x 1,6 80% del peso adulto Fabbisogni adulto x 1,2 Cagne a fine gravidanza Fabbisogni mantenimento x 1,25-1,5 Cagne in lattazione Fabbisogni mantenimento x 3 Tramite le seguenti formule è possibile realizzare un calcolo approssimativo dei fabbisogni energetici giornalieri di un cane (kcal EM/d) (energia metabolizzabile quotidiana) 100 x (kg pv)0,88 (tende a sovrastimare)

132 x (kg pv)0,75 Nota: pv sta per Peso Vivo (il peso reale del cane in kg)

K x (kg pv) 0,67 ove K = 99 cane inattivo

132 cane attivo

160 cane molto attivo Queste formule permettono di calcolare il cosiddetto fabbisogno calorico di mantenimento, che rappresenta la quantità di energia consumata da un cane adulto, moderatamente attivo, in condizioni climatiche ottimali. Si tratta quindi di dati approssimativi, visto che il fabbisogno energetico di una cane può variare ad esempio in base al tipo di razza, allo stato di salute ed al livello di attività fisica. Per poter affinare i risultati ed ottenere un fabbisogno energetico più verosimile, sono stati messi a punto diversi coefficienti correttivi, di seguito riportati. Se si vuole calcolare con una discreta precisione il fabbisogno energetico quotidiano del proprio cane occorre quindi moltiplicare il risultato di una delle formule generalizzate appena viste, per il coefficiente (K) che più si addice all'animale. Coefficiente di adattamento dei fabbisogni energetici nel cane (Blanchard, 2002)

Fattore razza (cane) k1 Razze nordiche (Labrador, Husky, Terranova, ecc.) 0,8 Beagle, Cocker 0,9 Altri 1,0 Levriero, Alano 1,1 Fattore comportamentale k2 Letargico 0,7 Molto calmo 0,8 Calmo 0,9 Normale 1,0 Attivo 1,1 Molto attivo 1,2 Stato fisiologico cane k3 Pre-svezzamento 3 Post-svezzamento da 2 a 1,2 Adulto 1 Seconda metà gestazione da 1,1 a 1,5 Lattazione da 3 a 4 Animale castrato 0,8

Calcolatore Online Peso del cane kg Fattore razza (cane) Razze nordiche (Labrador, Husky, Terranova, ecc.) Beagle, Cocker Levriero, Alano Altri Fattore comportamentale Letargico Molto calmo Calmo Normale Attivo Molto attivo Stato fisiologico cane Pre-svezzamento Post-svezzamento Adulto Gravidanza (prima metà) Gravidanza (seconda metà) Lattazione Animale castrato Energia metabolizzabile quotidiana (EM) KCal Umidità % Proteine % Grassi % Fibra % Ceneri % Calcio % Fosforo % Energia metabolizzabile quotidiana (EM) Kcal Kcal per 100 grammi di alimento KCal Quantità giornaliera di alimento grammi

Stato sanitario cane k4 Inattività fisica 0,7 - 0,9 Ipometabolismo 0,5 - 0,9 Trauma 1,0 - 2,0 Tumore iniziale 0,8 - 1,2 Tumore finale 1,1 - 2,0 Setticemia 1,2 - 1,5 Ustioni 1,2 - 2,0