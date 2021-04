Diabete nel Cane

Nella maggior parte dei casi, i cani che soffrono di diabete mellito sono colpiti dalla forma insulinodipendente (IDDM, Insulin-Dependent Diabetis Mellitus), ovvero necessitano di una terapia insulinica per tutta la vita.

Ancora oggi, le cause effettive che provocano questa patologia non sono ancora ben chiare, ma è certo che diversi fattori giocano un ruolo scatenante nell'insorgenza del diabete, come:

I segni clinici notati del proprietario e la presenza di iperglicemia persistente con glicosuria valutata dal veterinario sono sufficienti per diagnosticare nell'animale un diabete mellito.

Tali segni (classici in corso di diabete), faranno insospettire il veterinario che approfondirà la possibile diagnosi valutando la glicemia e la glicosuria .

Tutti, o quasi, i proprietari di cani diabetici giungono dal veterinario perché notano alcune cose che non vanno nel proprio animale, come il fatto che:

Trattamento

Come si Cura il Diabete nei Cani?

Diversamente dai gatti, i cani non manifestano forme di diabete mellito transitorie o reversibili, perché la perdita della funzionalità delle cellule β del pancreas è irreversibile; perciò in questi soggetti la terapia insulinica sarà necessaria per tutta la vita.

A questo proposito, generalmente si eseguono due iniezioni giornaliere sottocutanee di insulina, nel tempo e nella dose stabilite dal proprio medico veterinario.

La terapia insulinica ha lo scopo di normalizzare il più possibile la glicemia (portarla su valori compresi tra 100 e 250 mg/dl) e di eliminare la glicosuria.

Dieta ed Esercizio Fisico

Oltre alla somministrazione di insulina, la terapia del cane diabetico consta anche di un'adeguata regolazione della dieta, di un continuo esercizio fisico, di un costante controllo dei fenomeni infettivi e/o infiammatori che possono insorgere.

La terapia nutrizionale ha la finalità di apportare un appropriato apporto calorico all'animale, cercando di evitare un eccessivo aumento della glicemia, prevenendo ed eventualmente correggendo l'obesità.

Adatte a questo scopo sono le diete ricche di fibra. In commercio esistono diversi tipi di mangimi appositamente formulati per cani che hanno esigenze dietetiche particolari come quelle sopra citate.

L'esercizio fisico costante (passeggiate o giochi) ha un effetto ipoglicemizzante (abbassa la glicemia) sull'animale.Il movimento, nel cane diabetico, favorisce la perdita di peso, elimina l'insulinoresistenza indotta dall'obesità e promuove il trasporto del glucosio dentro le cellule.

Patologie concomitanti

Infine, è indispensabile l'identificazione ed il controllo di eventuali patologie concomitanti, che possono indurre un aggravamento del diabete ed interferire con l'attività farmacologica dell'insulina, allo scopo ottimizzare il trattamento del cane.