Dieta del Gatto - Dai Croccantini alla Carne

Per chi ha abituato il proprio gatto ad avere la ciotola colma di crocchette 24 ore su 24, potrebbe essere complicato stimare la giusta porzione di carne in scatola. Un gatto medio dovrebbe mangiare 180-220kcal/die, ovvero circa 140-170g di cibo umido ripartito in 3-4 pasti. Nella carne in scatola, maggiore è la percentuale proteica e minori sono le calorie totali; viceversa per la quantità di grassi . Se il gatto è in sovrappeso le porzioni andrebbero ridotte. Se è il felino è in sottopeso le porzioni andrebbero aumentate leggermente (eventualità molto rara con una dieta a base di croccantini). Purtroppo, l' etichetta della carne in scatola non riporta mai il contenuto calorico specifico. D'altro canto, l'apporto energetico per la maggior parte degli alimenti umidi è di circa 100kcal per 100g di prodotto (varia da 80 a 120 in base alla percentuale di acqua e grassi); l'umidità è approssimativamente del 78%. Durante la transizione dai croccantini al cibo in scatola, quasi tutti i gatti dimagriscono. Poiché la maggior parte dei felini è in sovrappeso al momento del passaggio, questa reazione è considerata un effetto positivo. Si tenga a mente che un gatto snello, con una massa muscolare appropriata, diventa anche molto più attivo (esattamente come avviene per gli umani). Il calo ponderale diventa nocivo o potenzialmente dannoso solo quando il dimagrimento oltrepassa l'1-2% in una settimana. Se il gatto in fase transizione ha più di 10 anni di età, è consigliabile pesarlo in maniera programmata e regolare per evitare complicazioni. I gatti che gradiscono la carne fin da subito, statisticamente non impiegano più di 3 settimane ad abituarsi del tutto.

Considerazioni Iniziali

Uno dei problemi più significativi che si pongono durante la transizione dal cibo secco a quello morbido è l'abitudine dell'animale alla consistenza croccante.

Talvolta si assiste ad un rifiuto totale. In tal caso, è necessario insistere ed evitare assolutamente di rimpiazzare la carne con i croccantini.

Altri felini domestici percepiscono la positività del cambiamento e non si oppongono alla transizione.

Si tenga a mente che il passaggio repentino può causare diarrea. Alcuni gatti necessitano di un cambiamento più lento e progressivo del normale; non si tratta di una condizione preoccupante.

I gatti “refrattari” al cambiamento tendono a digiunare. E' necessario sfruttare la sensazione di fame che li colpirà inesorabilmente per indurli a cibarsi del nuovo alimento.

Ricordiamo che i felini NON hanno bisogno di cibo disponibile 24 ore su 24. Al contrario, per un predatore l'appetito è un'esperienza positiva.

Detto questo, spesso è molto difficile dover ascoltare i propri gatti “elemosinare” il cibo. Peraltro, inizialmente si vedranno sprecate grosse quantità di carne che, rimanendo all'aperto, si seccheranno e andranno sprecate. E' comunque necessario ricordare che si tratta di un intervento positivo, indispensabile, non di un torto o di un maltrattamento.

Diverso è per i casi più estremi.

Quando Allarmarsi?

Se l'animale è in evidente sovrappeso o diabetico e digiuna per più di 48 ore, può andare incontro a complicazioni della salute anche gravi; ad esempio la lipidosi epatica.

Queste si possono presentare anche con un consumo energetico pari o inferiore al 50% delle esigenze caloriche giornaliere per un periodo di svariati giorni.

Secondo l'esperienza di alcuni veterinari, la lipidosi epatica NON dovrebbe insorgere con un consumo energetico di 15kcal per chilo di peso al giorno.

Un gatto in normo peso di 4kg ha un margine di sicurezza di 60kcal/die, che corrispondono a poco più di ¼ del fabbisogno medio (200kcal/die).