Antibiotici nei Mangimi e nelle Carni

L'aggiunta di antibiotici ai mangimi destinati agli animali da allevamento è comprensibilmente giustificata dall'esigenza di combattere specifiche malattie. Purtroppo per molti anni questa pratica è stata impropriamente sfruttata per accelerare la crescita dei capi d'allevamento, quindi a scopo auxinico.

Il risultato di tale pratica era una crescita accelerata, quindi un maggior ritorno economico per l'allevatore ed un prezzo più vantaggioso per il consumatore. Da quel momento l'abitudine di aggiungere antibiotici al mangime per promuovere la crescita dell'animale si è diffusa a macchia d'olio, con un "piccolo" problema: la resistenza agli antibiotici .

Questo fenomeno è dovuto a particolari caratteristiche genetiche dei batteri , come il breve ciclo vitale e l'impressionante capacità proliferativa; come tutti gli esseri viventi, anche i batteri sono soggetti a mutazioni , a volte con effetti sfavorevoli sulla loro sopravvivenza e sull'evoluzione della specie, altre volte con ripercussioni positive.

Tale possibilità è comunque - dal punto di vista sanitario - oggi meno pericolosa e preoccupante rispetto all'antibiotico-resistenza. Al giorno d'oggi i maggiori timori destati dall'impiego di antibiotici nei mangimi derivano dalla possibilità che questo impiego, soprattutto se effettuato a dosaggi sub-terapeutici, contribuisca a selezionare ceppi di batteri antibiotico-resistenti non patogeni per gli animali, ma potenziali agenti di episodi tossinfettivi nell'uomo.

Regolamentazione

L'impiego indiscriminato, abusivo o irrazionale degli antibiotici nei mangimi ha portato a regolamentare e a limitare in maniera drastica quest'abitudine, riducendo significativamente il numero di farmaci e le relative quantità impiegabili in ambito zootecnico.

In particolare, sono stati posti limiti di concentrazioni massime tollerabili (LMR = Limiti Massimi Residuali), fissati in base alla dose giornaliera (DGA). Quest'ultimo dato - che rappresenta una stima della quantità di farmaco assumibile da un individuo per tutta la vita senza significativi rischi tossicologici - viene calcolata su animali da esperimento moltiplicando per un fattore di sicurezza (solitamente 100 o 1.000) la minima concentrazione capace di provocare un effetto tossicologico nella specie animale studiata. DGA e LMR sono ovviamente calcolati in base ai consumi medi dei vari alimenti di origine animale nella popolazione.

Va ricordato che dal 1° gennaio 2006 non è più consentito l'uso, come additivi per mangimi, di antibiotici (diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici) (art. 11 del Reg CE n.1831/2003).

Attualmente, l'impiego di antibiotici a scopi auxinici è quindi stato definitivamente abolito ed è da considerarsi illegale.