L'omocisteina è un aminoacido solforato (cioè contenente un atomo di zolfo ), il cui metabolismo viene regolato grazie all'intervento di enzimi e vitamine. Quest'elemento deriva, in particolare, dalla demetilazione della metionina ( aminoacido essenziale che l'organismo può ricavare solo dall'alimentazione). Una volta prodotto all'interno delle cellule, l'omocisteina viene rapidamente metabolizzata e convertita in altri prodotti. In tali processi, è fondamentale l'intervento delle vitamine B6 e B12 e dei folati, la cui eventuale carenza può essere evidenziata proprio dell'incremento dell' omocisteina plasmatica . Se protratto nel tempo e non adeguatamente trattato, questo deficit nutrizionale può associarsi all'aumentato rischio di incorrere in malattie cardiovascolari .

L'omocistinuria è una rara patologia ereditaria; i soggetti che ne sono affetti presentano tipicamente valori di omocisteina molto elevati nel sangue e nelle urine (possono arrivare addirittura a superare le 100 umol/L). L'omocistinuria, può essere causata da mutazioni a carico di differenti geni, che codificano per enzimi coinvolti nei meccanismi di smaltimento dell' amminoacido . Questo difetto porta, quindi, alla formazione di enzimi anomali, non funzionanti oppure capaci di metabolizzare solo parzialmente il precursore dell'omocisteina (metionina). Senza gli enzimi deputati al normale metabolismo di questi composti, l'omocisteina e la metionina si accumulano nell'organismo. I bambini affetti da questa patologia possono apparire normali alla nascita, ma entro pochi anni possono presentare i primi segni clinici. Queste manifestazioni comprendono dislocazione congenita del cristallino, ritardo mentale , anomalie scheletriche, osteoporosi e disturbi del comportamento. L'omocistinuria comporta, inoltre, un aumentato rischio di tromboembolismo vascolare e di aterosclerosi che possono indurre allo sviluppo prematuro di patologie cardiovascolari. La diagnosi precoce della malattia consente di alleviare questi sintomi ; per questo motivo, l'omocisteinemia è stata inserita tra gli screening neonatali.

Omocisteina Alta: quali sono le possibili cause?

Un eccesso di omocisteina (iperomocisteinemia) è una condizione che può essere determinata da diversi fattori.

Innanzitutto, i livelli plasmatici di quest'aminoacido possono essere elevati in caso deficit di vitamine B (specie B6 e B12) o folati. La carenza di omocisteina può essere dovuta a malnutrizione e cattiva alimentazione oppure a particolari condizioni, come, ad esempio, lo stato di gravidanza (durante il quale queste vitamine possono diventare carenti), il ridotto assorbimento intestinale (es. soggetti anziani o malattie infiammatorie), l'alcolismo e l'abuso di droghe.

I segni e sintomi di una carenza di vitamina B12 e folati possono essere inizialmente subdoli ed aspecifici; questi possono includere:

L'omocisteinemia permette di rilevare la carenza in persone con un deficit iniziale, prima che si verifichino manifestazioni evidenti e più gravi.

Altre cause di iperomocisteinemia sono l'utilizzo di alcuni tipi di farmaci (come carbamazepina, metotrexato e fentoina) o patologie a livello renale. L'omocisteina viene eliminata, infatti, dall'organismo attraverso le urine, sotto forma di cistina. In presenza di nefropatie, diminuisce l'escrezione di tutti i prodotti di scarto e, conseguentemente, aumentano i livelli di questo amminoacido nel sangue.

L'incremento dei valori ematici di omocisteina (iperomocisteinemia) può dipendere, inoltre, da cause genetiche, come nel caso dell'omocistinuria.

I livelli di omocisteina possono aumentare anche con l'età, nei fumatori e nelle donne dopo la menopausa.

Omocisteina Alta: possibili conseguenze

L'incremento dei livelli ematici di omocisteina è associata al rischio di sviluppare malattie cardiache e vascolari, tra cui ictus, aterosclerosi ed infarto miocardico.

Il meccanismo per il quale l'omocisteina è associata ad un'aumentata predisposizione ad attacco cardiaco ed ictus non è ancora del tutto chiarito, ma sembra essere riconducibile ad alterazioni della coagulazione e danni endoteliali.

Molti studi scientifici, poi, sostengono i benefici o la diminuzione del rischio cardiovascolare dovuti all'assunzione di integratori di acido folico e vitamina B. Nonostante tale considerazione, però, l'omocisteina non rientra tra i principali i fattori di rischio per le patologie cardiovascolari (come sono, invece, il fumo, l'ipertensione o l'obesità) ed il suo utilizzo come parte dello screening di queste condizioni è ancora oggetto di dibattito.

L'iperomocisteinemia è correlata a varie altre conseguenze, come la predisposizione a sviluppare fragilità ossea, patologie neurodegenerative (come demenza senile e morbo di Alzheimer) e preeclampsia durante la gravidanza.