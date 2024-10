Trigliceridi alti: come abbassarli e quanto dovrebbero essere

In caso di sovrappeso è sempre fondamentale che sia ipocalorica e, in particolare con diabete tipo 2 e/o sindrome metabolica , è indispensabile aumentare l' attività motoria per ripristinare la sensibilità insulinica.

I trigliceridi si misurano a digiuno e sono normali a tra i 50 e 150-200 mg/dl. Devono preoccupare quando, più volte, vengono rilevati oltre la soglia di normalità; in particolare, se il valore indica un rischio non solo leggermente al di sopra del normale, ma moderato o, addirittura, alto o molto alto (quest'ultimo 500 o superiore).

I trigliceridi, idrolizzati "enzimaticamente" in acidi grassi + glicerolo (da una lipasi), contengono uno dei tre substrati energetici più importanti dell'organismo. A produrre chilocalorie sono prevalentemente gli acidi grassi , che ne forniscono ben 9 per grammo , mentre il glicerolo viene recuperato dal fegato per la neoglucogenesi – sintesi di glucosio. Il tutto richiede ossigeno e buona parte dei processi avviene nel mitocondrio (ossidazione mitocondriale tramite beta ossidazione e ciclo di Krebs ).

L'analisi dei trigliceridi ematici viene solitamente effettuata in associazione a quella del colesterolo totale , di quello "cattivo" ( LDL ) e di quello buono "HDL" proprio per valutare il fattore di rischio cardiovascolare e prende il nome di profilo lipidico ematico :

Valori superiori (iper-) a questo intervallo sono da considerare negativi per lo stato di salute. Il legame tra ipertrigliceridemia e problematiche cardiovascolari ( angina , aterosclerosi , infarto miocardico , trombosi ed embolia , ictus ) è meno evidente rispetto a quello dell' ipercolesterolemia , ma non è sa sottovalutare.

L'analisi dei trigliceridi ematici viene solitamente effettuata in associazione a quella del colesterolo totale , di quello "cattivo" (LDL) e di quello buono "HDL" proprio per valutare il fattore di rischio cardiovascolare e prende il nome di profilo lipidico ematico :

Valori superiori (iper-) a questo intervallo sono da considerare negativi per lo stato di salute. Il legame tra ipertrigliceridemia e problematiche cardiovascolari ( angina , aterosclerosi , infarto miocardico , trombosi ed embolia , ictus ) è meno evidente rispetto a quello dell' ipercolesterolemia , ma non è sa sottovalutare.

È frequente che, ai trigliceridi alti, si associno gli altri elementi tipici della dislipidemia – come appunto il colesterolo totale e colesterolo LDL superiori alla norma. Questo perché tra le cause e i fattori predisponenti di ipertrigliceridemia si evidenziano: obesità , dieta ipercalorica e iperglucidica , diabete mellito tipo 2 , sedentarietà e alcolismo – ad eccezione dell'ultimo, tutti elementi che partecipano allo scompenso metabolico generale.

Approfondimento: digestione e metabolismo dei trigliceridi

Digestione dei trigliceridi

Dopo i pasti, grassi contenuti negli alimenti (come gli oli da condimento, il grasso della carne e del pesce, quello del formaggio ecc) vengono aggrediti dall'azione combinata di lipasi salivare, bile e lipasi pancreatiche. I lipidi vengono così scissi nei singoli acidi grassi, permettendo il successivo assorbimento intestinale, per essere poi riesterificati a trigliceridi dalle stesse cellule dell'epitelio intestinale (enterociti).

Metabolismo dei trigliceridi

I grassi, tuttavia, non si possono sciogliere in acqua; per questo motivo il loro trasporto nella circolazione è affidato a particolari "carrier bipolari", chiamati lipoproteine. Le prime, sintetizzate appunto dagli enterociti, sono i chilomicroni. Questi hanno lo scopo di trasportare i trigliceridi, inizialmente attraverso la linfa e successivamente attraverso il sangue, dall'intestino fino ai tessuti – lo scambio tra le due circolazioni (dalla linfatica alla sanguigna) avviene nel dotto toracico. Nel sangue i chilomicroni interagiscono con altre lipoproteine (HDL e LDL), che gli permettono di assolvere totalmente le sue funzioni e completare il ciclo metabolico. Giunti ai tessuti, i chilomicroni cedono trigliceridi che, per opera di specifici enzimi chiamati lipoprotein lipasi, vengono scissi nuovamente in glicerolo ed acidi grassi. Questi nutrienti verranno poi impiegati per soddisfare i fabbisogni energetici della cellula o depositati all'interno del tessuto adiposo (vedi sotto).

Anche il fegato ha la capacità di sintetizzare trigliceridi, a partire da altri nutrienti come il glucosio (ciò spiega come mai una dieta ricca di zuccheri semplici sia spesso correlata ad un aumento della trigliceridemia) e gli aminoacidi. Una volta prodotti, questi trigliceridi vengono accorpati a specifiche lipoproteine chiamate VLDL (simili ai chilomicroni ma un po' più povere di trigliceridi e ricche in colesterolo e proteine) che le trasporteranno ai tessuti attraverso il sangue.

L'ingresso nelle cellule dei trigliceridi è favorito dalla presenza di insulina ed è anche per questo motivo che nei diabetici sono più frequenti i casi di dislipidemia (alterazione della quantità di grassi o lipidi normalmente presenti nel sangue).