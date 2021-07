Per approfondire:

Caratteristica comune a tutti i muscoli della cuffia dei rotatori e meritevole di citazione è che originano a livello della scapola (ciascuno in sedi specifiche differenti) e s'inseriscono sulla porzione prossimale dell' omero (ognuno in un'area diversa).

I test per la cuffia dei rotatori sono utili a valutare sia l'integrità dei tendini che la forza dei muscoli della cuffia dei rotatori e si dividono tra test contro resistenza e test di tenuta .

Questo test valuta la salute del muscolo sottoscapolare e, in caso di lesione di quest'ultimo, la mano non riesce a imprimere nessuna spinta.

Anche questo test, come il precedente, valuta il muscolo sottospinato .

Il paziente posto di fronte all'esaminatore con la spalla addotta, in rotazione neutra e gomito flesso a 90° esegue una spinta in extrarotazione contro la resistenza offerta dall'esaminatore.

In realtà, è un test considerato al limite tra i test per il conflitto e quelli per la cuffia.

Test di Tenuta

Internal Rotation Lag Sign (IRLS)

Si esegue come il lift-off test, ma in questo caso valuta la tenuta e non la spinta.

L'operatore posto dietro tiene la mano del paziente lontano dalla schiena.

Il test risulta positivo per lesione del sottoscapolare se, una volta abbandonata la mano, il paziente non riesce a mantenerla in tale posizione, ma ricade verso il basso o sulla schiena (figura).

Drop sign

È un test anch'esso di tenuta, spalla abdotta a 90° e massima extrarotazione possibile con gomito a 90°.

Se l'esaminatore, posto dietro, abbandona la mano e vi è una evidente perdita dell'extrarotazione (>5°) è indicativo di una lesione della parte posteriore della cuffia (figura).