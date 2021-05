In questo articolo, l'autore discuterà le modalità di applicazione del Taping kinesiologico® e fornirà una serie di indicazioni finalizzata alla prevenzione della tendinopatia achillea nello sport .

Applicazione del Taping kinesiologico®

Tendinopatia Achillea: Come Applicare il Taping Kinesiologico®

Redazione

In tutta la fase di rieducazione, si ricorre all'applicazione del Taping kinesiologico® per stimolare la zona del tendine in modo riparativo e di sostegno, utilizzando applicazioni con tensioni del 50-75% dell'elasticità del nastro.

La pressione creata dal tape (nastro) sulla zona tendinea stimola i meccanocettori in modo simile a quello fisiologico, supportando in maniera sinergica il processo riparativo fisiologico.

Le applicazioni si faranno in posizione funzionale.

Le tecniche per il tendine utilizzate sono due:

Si applica il nastro tagliato ad I con tensione iniziale a 0%, dopo - tenendo la base - si applica una tensione 50-75% e poi la parte finale del nastro a 0% di tensione; Si applica il nastro (sempre tagliato ad I) dal centro del tendine, con tensione correttiva, mentre si esegue il movimento di flessione plantare del piede.

Le applicazioni sui tendini seguono una regola precisa: quando si passa sui ventri muscolari la tensione del nastro da 75% passa a 25-50%; questa modulazione della tensione del nastro permette una sollecitazione adeguata del muscolo, ma senza influire a livelli della circolazione emolinfatica.