In questo articolo, l'autore discuterà della tendinopatia achillea del podista e dei vantaggi terapeutici e preventivi derivanti dall'utilizzo del Taping kinesiologico ®.

Taping Kinesiologico®

Cos’è e Come Funziona il Taping Kinesiologico®?

Il Taping kinesiologico®, anche noto come Taping elastico o Neurotaping, viene usato in ambito sportivo prima, durante e dopo il gesto atletico.

Prima, per preparare; durante, per prevenire; dopo, per defaticare.

Inoltre, permette di aiutare l'organismo al recupero dei processi infiammatori e gli squilibri del tono muscolare, che danno origine a "retrazioni", utilizzando tecniche specifiche.

L'innovativa tecnica del Taping kinesiologico si basa sulle naturali capacità di guarigione del corpo, stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e "neuro-sensoriale", secondo i nuovi concetti di neuroscienza.

Il metodo scaturisce dalla scienza della chinesiologia. Si tratta di una tecnica correttiva meccanica e/o sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell'area da trattare.

Nella fase riabilitativa il Neurotaping si applica per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, per ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti, e per attenuare l'infiammazione con azione sinergica alle terapie convenzionali.

Inoltre, il Taping kinesiologico® mira a:

Azionare i sistemi analgesico-endogeni;

Stimolare il sistema inibitore spinale ed il sistema inibitore discendente;

Correggere i problemi delle articolazioni;

Ridurre gli allineamenti imprecisi causati da spasmi e muscoli accorciati;

Normalizzare il tono del muscolo e l'anormalità di fascia delle articolazioni;

Migliorare la ROM.

Infine, il Taping kinesiologico® è utilizzato come completamento in osteopatia, in chiropratica, nelle terapie manuali e nelle terapie fisiche.

Taping Kinesiologico Method La tecnica di applicazione del Neurotaping, che affrontando in modo globale gli "squilibri" dell'organismo, cerca di ristabilire il corretto equilibrio funzionale, in una visione globale e tridimensionale del corpo (balance).

Taping Kinesiologico®: Quando Usarlo?

"Il Taping kinesiologico® deve essere visto come una terapia aggiuntiva, che aiuta nel processo riabilitativo e non come una terapia elettiva, prescindendo che la diagnosi deve essere corretta."*

La fase di osservazione iniziale del paziente è importantissima per la buona riuscita del bendaggio con la metodica del Taping kinesiologico®, sempre nel rispetto del principio della globalità.

Questo metodo è basato sull'applicazione di un nastro elastico che stimola il processo di guarigione naturale, assistendo il corpo nell'attivazione dei processi fisiologici dei tessuti traumatizzati, lo riporta nello stato di salute.

Tutti gli organismi hanno una capacità innata (determinata geneticamente) di auto-regolazione che permette il raggiungimento di un equilibrio omeostatico e di una possibilità di auto-guarigione.

In risposta ad una aggressione esterna, il corpo inizia un processo di "riparazione-rimodellamento" attraverso la risposta infiammatoria.