Scoliosi: a cosa è dovuta, come si può curare e cosa non fare

L' esercizio fisico è comunque raccomandato, anche a scopo preventivo, per i suoi benefici generali sula salute.

Il tutore deve essere personalizzato e utilizzato quotidianamente, fino all' arresto della crescita . Gli esercizi specifici , come quelli che si concentrano sul rinforzo del core , sono finalizzati a prevenire il peggioramento.

Anche l' età del paziente è importante, poiché alcuni trattamenti vanno attuati sui soggetti in età evolutiva , e risultano inefficaci negli adulti. Le curvature poco significative vengono generalmente tenute sotto controllo periodico.

La scelta del trattamento per la scoliosi dipende da vari fattori quali:

E' generalmente suddivisa in due categorie: strutturale , se la curva è fissa, funzionale , se la colonna vertebrale è mobile.

Può tuttavia verificarsi anche secondariamente per:

Esistono vari livelli di gravità della scoliosi. Se lieve, in genere, non causa problemi. I casi più gravi invece, possono pregiudicare il movimento e perfino la respirazione e la funzionalità cardiaca .

In alcuni casi, il grado di curvatura si stabilizza e rimane tale nel corso della vita. In altri aumenta nel tempo, aggravandosi , e provocando conseguenze anche gravi - soprattutto per la qualità della vita.

Cosa non fare con la scoliosi?

Di certo, la prima raccomandazione in caso di scoliosi è quella di non trascurarla.

Come abbiamo detto, anche nei casi stabili è consigliabile non perdere totalmente l'attenzione. Soprattutto nel caso in cui si inizi ad avvertire una chiara sintomatologia dolorosa, o si percepiscano i segni di uno squilibrio motorio, è raccomandabile consultare l'ortopedico.

Lato pratico, chi è affetto da scoliosi dovrebbe essere più scrupoloso di altri nella salvaguardia della propria condizione ortopedica.

La pertinenza di un'attività sportiva piuttosto che un'altra è esclusivo appannaggio dello specialista - anche se, com'è deducibile, i medici si dimostrano più esclusivi che inclusivi.

Di sicuro, l'errato scarico del peso lungo la colonna vertebrale aumenta significativamente i rischi di problematiche degenerative e infortunio da stress ripetitivo o evento singolo.

Ciò significa, prima di tutto, che è indispensabile evitare l'uso di sovraccarichi importanti (no squat, no deadlift ecc.) che scarichino a livello della spina dorsale. Anche esercizi in piedi, come la military press, possono essere controindicati.

Non di meno, la scoliosi rende quasi impraticabile, o è comunque altamente sconsigliata, in caso di certe discipline sportive e giochi sportivi. Questo, tuttavia, dipende molto dal caso in sé - ecco perché la valutazione è determinante.

Come anticipato, d'altro canto, soprattutto in età evolutiva, l'esercizio fisico è fondamentale per prevenire il peggioramento della scoliosi, favorire uno sviluppo armonico del corpo, potenziare il core e prevenire il sovrappeso.