Introduzione

Rottura del Tendine d’Achille e Prevenzione

La rottura del tendine d'Achille è un grave infortunio ortopedico.

Come suggerisce il nome, consiste nella lacerazione della robusta e forte banda connettivo-fibrosa che unisce i muscoli del polpaccio (gastrocnemio e soleo) al calcagno (od osso calcaneare).

Poiché, una volta, lacerato, il tendine d'Achille non è in grado di guarire in modo spontaneo, è indispensabile intervenire chirurgicamente al fine riparare la struttura tendinea.

In questo articolo, l'autore fornirà una serie di importanti consigli per prevenire, in ambito sportivo, la rottura del tendine d'Achille; successivamente, concluderà riportando la bibliografia e la sitografia.