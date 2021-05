In questo articolo, l'autore continuerà la discussione in merito a le metodiche fisioterapiche adottate da lui durante il percorso riabilitativo successivo alla riparazione chirurgica; nello specifico, in questa sede, discuterà del Crochetage e dello Stretching CHRS .

Poiché, una volta, lacerato, il tendine d'Achille non è in grado di guarire in modo spontaneo, è indispensabile intervenire chirurgicamente al fine riparare la struttura tendinea.

Nel caso in questione, è stata utilizzata una tecnica non "invasiva" con manualità morbida e con azione di scollamento graduale. I risultati sono stati buoni e senza procurare ecchimosi.

Stretching CHRS (Contract-Hold-Relax-Stretch)

Stretching CHRS: in Cosa consiste?

Redazione

Lo Stretching CHRS (Contract-Hold-Relax-Stretch) è detto anche "allungamento post-isometrico", "allungamento propriocettivo-neuromuscolare", "tecnica di affaticamento e rilassamento".

Nell'attuarlo, si richiede al paziente di mantenere isometricamente la contrazione (secondo i diversi Autori la durata deve essere dai 3 ai 15 secondi; si utilizza uno sforzo che va dal 30%-50% al 100% della forza massima), quindi si allunga il muscolo stesso.

Ciò può essere ripetuto da tre a cinque volte.

Stretching CHRS: Meccanismo d’Azione

Redazione

Lo Stretching CHRS si basa sul fatto che alla contrazione statica segue una fase di rilassamento del muscolo stesso (attività riflessa di Hofmann).

Stretching CHRS: Indicazioni

Redazione

Secondo Einsingbach, questa tecnica di stretching è la modalità più efficace per allungare le strutture muscolari che limitano il movimento, quindi per migliorare la mobilità, renderla più agevole, se il movimento attivo risulta doloroso (in pratica è un esercizio analogo al mantieni-rilassa" e al "contrai-rilassa" utilizzati nelle PNF).

Stretching CHRS: Risultati

Redazione

L'attuazione dello Stretching CHRS con il paziente del caso clinico in questione è stata molto proficua, tanto che, nella fase di "mobilizzazione-tenuta", si vedeva l'articolazione tibio-tarsica migliorare notevolmente nella flesso-estensione.

Inoltre, il paziente riferiva una sensazione di sblocco, di migliore circolazione sanguigna e di forza. Quando il paziente è collaborante e motivato, questa tecnica riesce a dare risultati veramente ottimi, ma è da collocare dopo le altre tecniche che hanno un effetto di mobilizzazione dei tessuti e una preparazione della densità del connettivo.

Si può apprezzare la mobilità dei malleoli, che serve come parametro di riferimento per valutare l'azione di sblocco avvenuto.

Nel caso in analisi si è osservato, a fine seduta, il miglioramento della ROM in flesso-estensione.

A cura del Professor Rosario Bellia