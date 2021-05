In questo articolo, l'autore continuerà nella descrizione di un caso studio (iniziato qui); in particolare, si dedicherà a due argomenti: le cicatrici post-intervento chirurgico e l' esame posturale del paziente nelle prime fasi della riabilitazione.

La rottura del tendine d'Achille è un grave infortunio ortopedico . Come suggerisce il nome, consiste nella lacerazione della robusta e forte banda connettivo -fibrosa che unisce i muscoli del polpaccio ( gastrocnemio e soleo ) al calcagno (od osso calcaneare).

Cicatrici e Patologie correlate

Le cicatrici, di per sé, non rientrano nella categoria delle patologie; tuttavia, se dotate di determinate caratteristiche, possono diventare fonte di alterazioni posturali, dolori, disagi organici o respiratori, dunque fonte di patologie.

La loro "reattività" o "tossicità" (come si dice in gergo) può essere registrata da uno strumento elettronico che misura i potenziali di tossicità, oppure con test chinesiologici di forza.

Sotto la voce generica di cicatrici vengono inclusi: interventi chirurgici, ferite, abrasioni profonde, ustioni e tatuaggi.

Tutto ciò che altera lo stato della pelle e la sua integrità (es: tessuto cicatriziale) crea aderenze sottocutanee, perdita di elasticità (cheloidi), oltre a trazione meccanica sul tessuto circostante (pelle, muscolo, organi interni,ecc.).

Da quanto sopra esposto, si possono classificare le seguenti conseguenze:

Danno meccanico (elasticità);

(elasticità); Danno energetico (blocco energetico).

La cicatrice chirurgica del nostro paziente è di dimensione regolare; dopo 2 mesi la ferita si è riaperta per infezione iatrogena; pertanto il paziente viene sottoposto ad un periodo di antibiotici e a 24 terapie in camera iperbarica per 1 ora e mezza a seduta.

Dopo la stabilizzazione della cicatrice e dell'infezione, la cicatrice risulta con elevata superficie ricoperta da cheloidi, che sono "accollati" ai piani profondi del sottocute, ed in una zona di circa 1,5 cm, ancorata alla guaina del tendine nella porzione prossimale.

La flessione dorsale del piede provoca un "infossamento" della cicatrice nella porzione "accollata"; ciò sta ad indicare che il tessuto non ha la giusta elasticità in fase di flessione per "ancoraggio" profondo della cicatrice.