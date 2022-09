Protocollo RICE per gli infortuni: quando si usa e come metterlo in pratica

Il metodo RICE è una tecnica che può consentire di ridurre il gonfiore , alleviare il dolore e accelerare la guarigione – in attesa di ulteriori accertamenti e, comunque, qualora non siano necessari ulteriori trattamenti medici (immobilizzazione, chirurgia ecc.).

Come si attua il metodo RICE?

Il metodo RICE si suddivide in 4 fasi.

1.Riposo

Il dolore è il segnale più importante dell'infiammazione. Quando lo si avverte, è necessario interrompere immediatamente l'attività motoria e riposare più possibile per i primi 2 giorni . Le prime 24 ore sono sempre necessarie, mentre al secondo giorno può essere concesso di applicare un carico parziale a scopo osservativo.

In tal senso, "no pain, no gain" è l'atteggiamento più controproducente che si possa adottare. Questo perché le lesioni con gravità da moderata a grave potrebbero peggiorare, ritardando il recupero o addirittura complicandosi.

2.Ghiaccio

L'applicazione di ghiaccio ha un effetto analgesico e sgonfiante piuttosto efficacie.

Quanto tempo si può tenere il ghiaccio?

L'applicazione di impacchi di ghiaccio , rigorosamente coperto da un tessuto – isolante o assorbente, come una borsa o un asciugamano – dev'essere fatta per 15-20 minuti consecutivi ogni 2 o 3 ore, durante le prime 24-48 ore post-infortunio (in mancanza d'altro possono andare bene anche cibi congelati, come sacchetti di piselli).

3.Compressione

Applicando una compressione, magari avvolgendo l'area lesa con un bendaggio, contribuisce a prevenire il gonfiore edematoso.

Lo strumento più indicato è costituito dalle fasce elastiche a uso medico, perché consentono di modulare la compressione in modo che non risulti eccessivamente stretta, interrompendo il flusso sanguigno – i sintomi sono pelle bluastra, freddo e formicolii.

4.Elevazione

La parte del corpo dolorante va infine sollevata al di sopra del livello del tuo cuore . In questo modo si riduce il dolore, il senso di "pulsazione" e il gonfiore.

È consigliabile mantenere l'area lesa sollevata più possibile, anche quando non la stai trattando col freddo.

Come deve avvenire l'elevazione nel RICE?

Se ad esempio la zona interessata è la caviglia, da seduto, si appoggerà la gamba su un rialzo costituito da qualche cuscino, oppure su una sedia.

Se invece la zona interessata è un polso o un gomito, la posizione migliore da assumere è quella sdraiata supina (o su un fianco), ponendo sotto il braccio alcuni cuscini.