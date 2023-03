Pubalgia: dove fa male, perché viene e cosa fare

Dove fa male la pubalgia?

La pubalgia (groin pain csyndrome) è una condizione dolorosa che interessa la zona inguinale e/o pubica e/o l'interno coscia.

In Italia, questo termine viene erroneamente impiegato per indicare una vasta gamma di problematiche, che possono riferirsi a visceri, tendini, articolazioni e muscoli. In definitiva, soffrire di pubalgia significa semplicemente "provare dolore" nella zona circostante la pelvi.

In questo articolo parleremo invece della pubalgia sportiva o atletica, una condizione ben inquadrata e determinata.