Come prevenire la pubalgia nel calcio?

Cos'è la pubalgia, quali le cause e come si presenta

Con il termine pubalgia si intendono tutte quelle affezioni che determinano una sintomatologia dolorosa della zona pubica, che spesso tende ad irradiarsi lungo la faccia antero-mediale della coscia o lungo la parete addominale inferiore.

Le cause di questa affezione possono essere, secondo alcuni Autori, svariate decine ma interessano quasi sempre le inserzioni prossimali dei muscoli adduttori e dei retti addominali; ecco allora che sarebbe più opportuno parlare di "sindrome pubalgica".

Tale patologia può essere invalidante, soprattutto per lo sportivo costretto a lunghe assenze dagli allenamenti e dalle competizioni, anche perché spesso, ancora oggi, le terapie della pubalgia non garantiscono risultati soddisfacenti.

Dai dati raccolti dalla letteratura scientifica, in particolare dagli studi più recenti in tema di pubalgia, ma non solo, emerge l'importanza dell'attuazione di misure preventive in fase di allenamento da integrare con le esercitazioni di carattere tecnico sport-specifico, il calcio nel nostro caso.