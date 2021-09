Cos'è Frattura del Polso: Cos'è? La frattura del polso è un incidente molto comune favorito dall'attività fisica, nel giovane, e dall'osteoporosi, nell'anziano. Il polso è un'articolazione molto complessa che mette in comunicazione l'avambraccio (radio e ulna) con la mano.

È formato essenzialmente da una doppia fila di piccole ossa chiamate ossa carpali che si articolano insieme per stabilizzare l'articolazione e consentire un'ampia gamma di movimenti. Sebbene nel polso esistano altre ossa che possono lesionarsi, come lo scafoide, solitamente la frattura interessa la porzione distale dell'avambraccio. In particolare quando un polso si frattura lo fa a livello dell'epifisi distale del radio (frattura di Colles, dal nome del medico che per primo la descrisse). Il radio è l'osso più spesso dell'avambraccio ed è posizionato al suo interno, dallo stesso lato del pollice.

Cause Frattura del Polso: Quali sono le Cause? Spesso la causa della frattura è una caduta durante la quale ci si protegge con una mano dall'impatto con il terreno; l'intero peso del corpo viene così a gravare sul polso determinandone la frattura. Gli anziani sono più soggetti a questo tipo di lesione a causa della fragilità ossea legata all'età avanzata (osteoporosi). Nei giovani invece la frattura del polso è spesso causata da traumi subiti durante attività sportive come il motociclismo, l'equitazione, il rugby, la lotta o lo sci. Cosa Fare Subito Dopo una Frattura del Polso? Dopo aver subìto una frattura del polso è importante immobilizzare l'articolazione, lavare con soluzione fisiologica la ferita (se la frattura è esposta), coprire con garze sterili ed attendere l'arrivo dei soccorsi.

Sintomi e Diagnosi Frattura del Polso: Sintomi e Come Riconoscerla Gonfiore e dolorabilità locale;

Dolore che compare o si accentua con i movimenti del polso;

Deformità articolare (non sempre). Nei casi meno gravi dolore e gonfiore sono ridotti. La frattura del polso può quindi essere confusa con una semplice distorsione; si raccomanda pertanto di eseguire un esame radiografico anche se i sintomi non sono accentuati. Se i raggi X evidenziano una frattura del polso, questa andrà rivista attentamente per valutare la posizione e la stabilità dei frammenti ossei. In base ai risultati dell'esame radiografico, eventualmente supportato da una TAC o da una risonanza, si deciderà il trattamento più opportuno per curare la frattura.