Gamba più corta: come riconoscere la dismetria vera da quella falsa

E' assolutamente indispensabile accertarsi se realmente è presente una vera gamba corta, che necessita dell'uso permanente di un rialzo, o di un altro fenomeno per il quale il suo utilizzo - oltre ad essere inutile - può risultare dannoso.

In ambito medico spesso c'è molta confusione nella prescrizione del rialzo nei casi di dismetria degli arti inferiori .

Come valutare se si tratta di falsa dismetria?

Per queste ragioni è opportuno valutare attentamente il paziente prima di prescrivere un rialzo attraverso esami strumentali e test di valutazione.

Scansioscintigrafia e RX

e Osservazione del paziente.

In stazione eretta, è necessario valutare se vi è coerenza tra inclinazione del bacino ed un arto inferiore apparentemente più deformato. Valutando la posizione seduta è possibile eliminare l'influenza degli arti inferiori sul basculamento del bacino: se in questa posizione il bacino risulta perfettamente allineato rispetto alla posizione in stazione eretta, la causa del basculamento è da imputare all'arto inferiore.

Test osteopatici che valutano il basculamento del bacino.

Alla luce di tali aspetti la prescrizione del rialzo va effettuata solo dopo numerosi accertamenti. Tale soluzione non deve avere mai uno spessore eccessivo ed è preferibile considerare qualche mm in meno rispetto al reale bisogno. Deve essere posizionato al di sotto della pianta del piede e non solo sotto al tallone, poiché ciò favorirebbe l'accorciamento del tricipite surale.

