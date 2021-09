Che Cos'è la Decalcificazione Ossea

Si parla di decalcificazione ossea quando lo scheletro subisce un insidioso impoverimento di calcio. La perdita di questo e di altri minerali diminuisce la resistenza scheletrica e favorisce la comparsa di fratture e problemi articolari.

Shutterstock

La demineralizzazione può essere locale o sistemica (diffusa, cioè, a tutte le ossa dell'organismo).

La decalcificazione ossea sistemica ha la sua massima espressione nell'osteoporosi, anche se i due eventi non sono sempre collegati. Una diminuzione della quantità di calcio nello scheletro si registra anche in caso di iperparatioridismo, un disturbo associato all'iperfunzionalità delle ghiandole paratiroidi. In simili condizioni si ha un'esagerata secrezione di paratormone, un peptide che favorisce l'erosione ossea, partecipando all'omeostasi calcica (viene secreto in risposta alla diminuzione del contenuto di calcio nel sangue). La decalcificazione aumenta anche in caso di tumori ossei, morbo di Paget, trattamento con farmaci particolari e mieloma.

L'immobilità prolungata, conseguente ad ingessature o a riflessi antalgici, può accompagnarsi a decalcificazione ossea locale, limitata, cioè, ai soli segmenti immobilizzati.

In molti casi, fortunatamente, il problema non è espressione di una malattia grave, ma la semplice conseguenza di stili di vita ed abitudini alimentari errate. Particolarmente a rischio sono le donne in periodo postmenopausale e gli atleti, specie quelli di sesso femminile, che associano ad un'intensa attività fisica una dieta ipocalorica.

Anche le gestanti e le nutrici, a causa delle aumentate richieste di calcio, del feto prima e del neonato poi, possono accusare problemi di decalcificazione ossea.