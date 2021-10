Terapia Cranio Sacrale: Cos'è e a Cosa Serve

Introduzione

In questo breve articolo parleremo della Terapia Cranio Sacrale; più precisamente, discuteremo di com'è nata e di quali condizioni possono beneficiare dell'eventuale trattamento.

Scoperta della terapia cranio sacrale

Dobbiamo la scoperta di questa importantissima branca della medicina naturale al Dott. W.G.Sutherland D.O., il quale fu allievo diretto, verso la fine dell'800, del fondatore della Osteopatia, il Dott.A.T.Still D.O.

Il Dott.Sutherland, americano, non era un medico, bensì un tipografo giornalista , e proprio da giornalista nel 1897 si recò alla scuola di Osteopatia del Dott.Still per scrivere un articolo su tale scienza.

Rimase talmente impressionato da ciò che vide che decise quindi di adedicarsi all'osteopatia.

Racconta egli stesso:

<<Riflettendo su un cranio, la mia attenzione fu attirata dallo sfenoide, tagliato come le squame di un pesce, per adempiere a funzioni di movimento, indicativo della possibilità di un movimento respiratorio.>>

Il Dott.Sutherland, ancora studente, cercò di cacciare dalla mente quella idea che lui stesso definì folle, quindi si diplomò e per 20 anni si adoperò come osteopata, ma quella idea non lo abbandonò mai tant'è che si convinse a seguire le proprie inclinazioni e cominciò a compiere studi prima su crani disarticolati e poi sul suo stesso cranio, con risultati talvolta non proprio brillanti e soprattutto non di tutto riposo, in quanto riproduceva sul suo cranio delle lesioni meccaniche indotte da notevoli sollecitazioni.

Poco a poco sviluppò una comprensione ed un modello meccanico che gli consentirono di rendersi conto delle sue intuizioni, il "Meccanismo Respiratorio Primario".