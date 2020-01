Evitare i Traumi in Palestra: Schiena Alta

Altri punti a rischio lesione non vi sono da osservare, salvo naturalmente non vi cada il bilanciere sui piedi . La sollecitazione del rachide, di per sé, basta come motivo per rimanere concentrati e tenere una esecuzione corretta, lenta e controllata.

Il rematore è potenzialmente lesivo per il rachide per le stesse ragioni descritte nell'esercizio del buongiorno e negli stacchi : la schiena va mantenuta diritta, la curva lordotica lombare non deve retrocurvare oltre l'appiattimento, pena formazione di dolorose conseguenze già citate.

Anche in questo movimento il punto a rischio trauma è la bassa schiena. Il soggetto incauto invece di eseguire la trazione mantenendo il dorso perpendicolare al terreno come è corretto, si aiuta nella trazione estendendo vigorosamente e bruscamente il tronco , fino al caso limite di portarlo quasi parallelo al terreno. La parte eccentrica viene saltata e si riparte con un brusco colpo di reni. Naturalmente il non eseguire la parte negativa, e l'utilizzo degli estensori dell' anca e del rachide permette di spostare un carico molto maggiore. Il cheating appena menzionato è tra i più diffusi, assieme a quelli descritti per le aperture laterali , aperture laterali busto flesso, bench press , legs raise. La lista di errori poteva esser ulteriormente ampliata, ma scopo della trattazione non è quello di descrivere gli errori esecutivi, bensì di mostrare le potenzialità lesive dei vari esercizi. Quindi, rimanendo all'esercizio attualmente a fuoco, vi lascio la mia raccomandazione di tenere il busto perpendicolare al terreno per tutta la serie – fanno eccezione le ultimissime ripetizioni ove, in mancanza di uno spotter per le forzate, un po' di cauto cheating è accettabile.

Trazioni Pulley Verticale o Lat Machine Presa Prona – Avanti o Dietro la Nuca

Per la variante con discesa al petto, davanti la testa, vale quanto detto per l'esercizio precedente. Cioè il movimento in soggetti sani non presenta pericolosità particolari se il carico è ragionevole, ma il rischio è reso da un vizio esecutivo diffuso, consistente nell'estensione del tronco per aiutarsi nella trazione. La variante con discesa dietro la nuca, non prevede questa possibilità, quindi l'errore e il relativo rischio non si presentano. Tuttavia a retroposizione forzata dell'omero causata da questa variante, sollecita, stressa, mette in difficoltà la cuffia dei rotatori, spingendo verso una lussazione. Per questo molti istruttori preferiscono eliminarlo. Il movimento di trazione dietro la nuca è controindicato in chi possiede storia di lussazione della testa dell'omero dalla cavità glenoidea, e nei soggetti con cuffia particolarmente lassa.

Il movimento, come tutti quelli che forzano la retroposizione dell'omero, è potenzialmente lesivo e va usato con prudenza, scaldandosi bene, usando carichi idonei e movimenti lenti e controllati. È possibile intraprendere un percorso di mobilitazione delle spalle e delle scapole, e di flessibilità dei muscoli dell'altra schiena. Se tuttavia continua a provocare difficoltà in allenamento, meglio evitare. In questo caso è importante, soggetto per soggetto, consultare il parere del professionista.