Evitare i Traumi in Palestra: Avambracci e Bicipiti

Flessione degli Avambracci da Seduti Per questo esercizio, dal punto di vista traumatologico, nessuna osservazione, purché la posizione seduta preveda anche lo schienale, altrimenti vale quanto indicheremo per il curl da posizione ortostatica.

Curl in Piedi Con bilanciere, manubri o cavi, presenta un rischio di lesioni relativamente al curl eseguito in piedi è dovuto ad un comune errore di esecuzione identico a quello espresso per le aperture laterali e per le alzate frontali. Il soggetto si aiuta nel sollevamento dando colpi con la schiena e bypassando la fase negativa. Shutterstock Le lesioni possibili per questo vizio esecutivo sono già state citate. Nessuna osservazione per Curl di Concentrazione, con gomito appoggiato alla coscia in posizione seduta. Nessuna osservazione per Flessione degli Avambracci, Braccia a Croce, al Pulley Verticale.

Flessione degli Avambracci alla Panca Larry Scott o del Predicatore Il punto delicato da trattare con attenzione nell'esecuzione della panca Larry Scott è l'articolazione del polso. Shutterstock Per quanto già statisticamente più raro rispetto agli esercizi di spinta o di estensione, capita di vedere soggetti che tengono le mani estese dorsalmente con forzatura in flessibilità dei tendini del polso. Si veda in merito quanto già scritto sugli esercizi di spinta.

Curl con Mani in Pronazione Anche qui bisogna fare attenzione ai polsi: le mani vanno tenute in linea con gli avambracci e non flesse, per non forzare la resistenza dell'articolazione del polso. Circa i colpi di reni, vedere quanto scritto sul curl con mani in supinazione (il comune curl in piedi).