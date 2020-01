Evitare i Traumi in Palestra: Spalle

Alzate Laterali con Manubri o ai Cavi Anche chiamate aperture, presentano rischi legati alla cattiva abitudine di usare carichi ben al di sopra delle proprie possibilità. Shutterstock Per sollevarli, si compensa alla propria mancanza di forza riducendo il braccio di leva flettendo l'avambraccio di 90° ed effettuando veri e propri "colpi di reni". La parte negativa dell'esercizio è fatta sparire e si effettua solo la positiva slanciando la schiena, con movimento accelerato e incontrollato, chiaramente lesivo per la colonna vertebrale. Per paradosso è curioso segnalare come le ragazze in genere, all'opposto, lo eseguano a carichi sottostimati.

Aperture Laterali a 90° Di errori d'esecuzione relativi a questo movimento ce ne sono diversi e diffusi. Ma relativamente all'aspetto che stiamo trattando, cioè il profilo traumatologico, qui il rischio di "farsi male" avviene quando si esegue senza appoggiare la fronte su uno schienale. Ciò comporta una costante tensione sui muscoli stabilizzatori del tronco, con rischio di infiammazioni e indolenzimenti nel lungo termine. Non solo; qualora non si tenga la schiena ben diritta, si rischiano traumi rachidei già citati per stacchi e good morning. Resta da evidenziare la scorretta abitudine già citata per le aperture laterali in ortostatica, di caricare pesi eccessivi, compensando con la riduzione del braccio di leva e aiutandosi con i colpi di schiena. Nulla di particolare da segnalare per le Estensioni Orizzontali degli Omeri alla Macchina Specifica.