Evitare i Traumi in Palestra

Acuta. Spostamento dei capi dell' articolazione con la perdita dei rapporti di contiguità. In genere avviene per causa di un urto esogeno , il quale in maniera indiretta provoca un'ampia lacerazione della capsula articolare e dei legamenti.

Strappo

Acuta. Lesione muscolare o dell'inserzione muscolo tendinea. Può verificarsi in qualunque punto: nel ventre muscolare o a livello delle inserzioni muscolo tendinee. Lo strappo è causato o da un allungamento eccessivo del muscolo, oppure per un brusco e improvviso aumento di tensione all'interno del sistema muscolo-tendineo, con conseguente lacerazione. Nella grande maggioranza dei casi comunque, gli strappi avvengono all'interno della normale escursione articolare, durante l'azione vigorosa del muscolo. Sia la distorsione che lo strappo sono traumi acuti.

Rottura tendinea

Acuta. Fa parte degli strappi, ma interessa più specificatamente i tendini; questi possono essere parzialmente danneggiati o in totale interruzione di continuità, anche sull'inserzione ossea o muscolare.

Contusione

Acuta. Avviene per l'urto di un corpo esterno contro il muscolo con danno alla pelle e ai tessuti sottostanti. Questa lesione comporta la rottura dei capillari, emorragia, edema e reazione infiammatoria. L'irritazione delle terminazioni nervose fa seguire il dolore.

Frattura ossea

Acuta. Qualunque perdita della contiguità di un osso a causa di urti particolarmente violenti.

Lesione da usura

Cronica. Danno recato non da un evento traumatico, ma dalla reiterazione nel tempo di movimenti innaturali per l'articolazione o, se nel range normale, da stress eccessivi protratti. Ad esempio, l'esecuzione protratta dell'hack squat può essere eziologica per una infiammazione del tendine patellare. Come vedremo qui di seguito, i traumi da usura sono i più frequenti nelle esecuzioni sbagliate in sala pesi. Difficilmente la pesistica da bodybuilding porta a traumi acuti, salvo errori macroscopici, ma individueremo anche dove questi possano presentarsi – diverso è per discipline come il powerlifting o il weightlifting.