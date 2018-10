Tossina Botulinica come Farmaco: A Cosa Serve? Quando si Usa? Effetti Collaterali e Controindicazioni

Anche se conosciuta prevalentemente per il suo uso nell'ambito della medicina estetica , la tossina botulinica può essere impiegata come farmaco anche in altri ambiti della medicina, allo scopo di contrastare diversi disturbi e patologie.

Nota Bene

Anche la tossina botulinica impiegata in medicina estetica per appianare le rughe rientra nella composizione di veri e propri farmaci (Azzalure®, Bocouture®, Vistabex®) che devono essere somministrati solo da personale medico. Tuttavia, in quest'articolo, quando si parla di tossina botulinica come farmaco ci si vuole riferire esclusivamente alla neurotossina impiegata in medicina per il trattamento di disturbi e malattie e non all'uso per fini prettamente estetici.