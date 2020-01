Tocoferolo - Vitamina E

Generalità Per vitamina E si intende un gruppo di composti liposolubili che include i tocoferoli e tocotrienoli; quello più importante è l'α-tocoferolo (alfa-tocoferolo), perché dotato della massima attività biologica – per questa ragione spesso, soprattutto in ambito nutrizionale, si parla impropriamente di "tocoferolo" (al singolare) come fosse sinonimo di vitamina E. Shutterstock Queste molecole contribuiscono soprattutto a prevenire le reazioni di ossidazione dei lipidi polinsaturi, agendo quindi come antiossidanti biologici, in maniera "metabolicamente" simile e/o complementare alla vitamina C (acido ascorbico, idrosolubile). L'azione della vitamina E non è limitata al metabolismo degli organismi viventi, ma si estende anche alle reazioni dei substrati come, ad esempio, gli alimenti, gli integratori, i farmaci e i cosmetici. La vitamina E addizionata ai cibi migliora infatti la stabilità di conservazione e di lavorazione dei prodotti contenenti grassi – ad esempio gli oli – e viene pertanto aggiunta come additivo antiossidante. Cercavi forse: Alimenti con vitamina E

Struttura Chimica Cenni di chimica della vitamina E Tocoferoli e tocotrienoli sono vitameri, ovvero composti chimici che, pur strutturalmente differenti, possiedono la stessa attività vitaminica. In natura esistono otto composti di vitamina E strettamente affini tra loro dal punto di vista chimico, rispettivamente quattro tocoferoli e quattro tocotrienoli, che differiscono per il numero e per la posizione dei metili sostituiti. Come anticipato, l'α-tocoferolo è quello "più attivo" e ad esso ci si riferisce per valutare l'attività degli altri tocoferoli: β-tocoferolo, γ-tocoferolo, d-tocoferolo ecc. Dal punto di vista strutturale i tocoferoli si possono considerare derivati del cromano o meglio del tocolo (6-idrossi-cromano), avente in posizione 2 un gruppo metilico e una catena laterale alifatica a 16 atomi di carbonio (fitolo).

Carenza Carenza di vitamina E Poiché le diete occidentali presentano generalmente un'abbondanza di vitameri E, situazioni di carenza nell'uomo sano sono da considerare rarissime. È pertanto molto difficile indurre un deficit tocoferoli nell'adulto, sia per la naturale presenza negli alimenti – inclusi i cibi che lo contengono come additivo – che per le riserve presenti nell'organismo. In definitiva, la carenza di vitamina E nei soggetti in piena salute sembra limitarsi alle persone malnutrite; ad esempio soggetti del terzo e quarto mondo, persone affette da disturbi del comportamento alimentare (DCA) – in particolare da anoressia nervosa (AN) – culturisti che seguono diete ipolipidiche (senza grassi, per quanto possibile), oppure che fanno uso di farmaci o integratori chelanti dei grassi – chitosano, lecitine, fibre solubili ecc. Diverso è se prendiamo in considerazioni eventuali patologie o condizioni disagevoli ad eziologia organica, quindi anatomica, funzionale o metabolica. Più spesso però, nei casi gravi la malnutrizione non è specifica della vitamina E ma generalizzata, oppure dovuta alla compresenza di altri fattori: carenza di secrezione biliare, resezione intestinale, insufficienza pancreatica, difetti nella proteina epatica legante il tocoferolo ecc. È stata osservata una deficienza primitiva e spontanea solo nei neonati prematuri, dovuta a scarse riserve tessutali conseguenti al modesto passaggio trans-placentare di tocoferolo. In questi soggetti, la carenza può essere anche conseguenza dell'uso di latte artificiale ricco di PUFA (acidi grassi polinsaturi). Sintomi da carenza di vitamina E La carenza di tocoferoli può provocare la comparsa di una sindrome neurodegenerativa che comprende una neuropatia periferica associata a miopatia necrotizzante, atassia cerebrale con oftalmoplegia e retinopatia pigmentata.